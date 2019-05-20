Футбол

Лацио — Болонья 3:3Бомбардир.ру 16:21

Лацио — Болонья
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Хоакин Корреа
14′
50′
Андреа Поли
51′
Маттиа Дестро
52′
Маттиа Дестро
Луис Фелипе
Николо Армини
53′
Баштуш
59′
63′
Риккардо Орсолини
Хоакин Корреа
64′
Милан Бадель
Данило Катальди
64′
Лукас Лейва
67′
71′
Маттиа Дестро
Федерико Сантандер
Лукас Лейва
Сергей Милинкович-Савич
73′
80′
Андреа Поли
Блерим Джемаили
Сергей Милинкович-Савич
80′
90′
Родриго Паласио
Ладислав Крейчи
Заключительный матч 29-го тура чемпионата Италии "Лацио" – "Болонья" закончился со счетом 3:3. В составе гостей забили полузащитники Андреа Поли и Риккардо Орсолини, нападающий Маттиа Дестро. За римлян отличились форвард Хоакин Корреа, защитник Баштуш и хавбек Сергей Милинкович-Савич.
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