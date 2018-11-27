"Лаборатория Касперского", компания, производящая ПО в области информбезопасности, приостановила планы по открытию офисов в Чикаго и Лос-Анджелесе, открытие офиса в Торонто переносится на 2019 год, сообщил в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса компании Александр Моисеев.

Экономика Экономика СМИ узнали об отказе Минфина от идеи обнуления пошлин на авиаперевозки Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву с письмом, из которого следует, что Минфин вместо отказа от обнуления НДС на региональные авиаперевозки, следующие мимо Москвы, теперь рассматривает другой, более жесткий вариант.

Экономика Экономика Банки стали требовать от клиентов обосновать переводы на тысячу рублей Крупные российские банки просят клиентов обосновать необходимость переводов с карты на карту небольших сумм - в пределах 1 тысячи рублей.

Экономика Экономика «Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже «Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов», — рассказали в «Роснефти», отметив, что также обратились в Центробанк с предложениями об усилении надзора над торгами.

Экономика Экономика Минюст не признал победу Ощадбанка в иске к России на $1,3 млрд Россия не признала решение международного арбитража о взыскании с нее $1,3 млрд в пользу украинского Ощадбанка по иску об утрате активов в Крыму, сообщили РБК в российском Минюсте.

Экономика Экономика Банкам разрешили не раскрывать информацию Российским банкам, кредитным организациям и небанковским кредитным организациям, в отношении которых действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами, разрешили не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию.

Экономика Экономика Нефтяной рынок немного «взбодрился» Перекупленность актива и провал под отметку $60 привлек покупателей, но поскольку на рынке по-прежнему присутствует целый ряд поводов для беспокойства, восстановление носит ограниченный и неуверенный характер.

Экономика Экономика Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле» О предложении на один или два года ввести мораторий на изменение главного для розницы отраслевого закона — «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» («О торговле») — РБК рассказали участники состоявшегося в понедельник, 26 ноября, совещания крупнейших розничных сетей с вице-премьером Дмитрием Козаком.

Экономика Экономика Орешкин допустил инфляцию выше 4% в России к концу 2018 года Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня, сообщает ТАСС.

Экономика Экономика ВТБ нашел нового куратора продажи розничных продуктов Членом правления ВТБ, отвечающим за продажу розничных продуктов банка, станет Олег Смирнов, бывший руководитель Московского банка Сбербанка, рассказали «Коммерсанту» источники, знакомые с ситуацией.

Экономика Экономика Москва за год увеличила экспорт медицинских товаров на 40% Власти Москвы активно развивают экспорт медицинских услуг.

Экономика Экономика Медведев прибыл в Минск на заседание межправсовета ЕАЭС Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Минск, где 27 ноября состоится заседание Евразийского межправительственного совета.

Экономика Экономика Регионы ДФО получат из федбюджета 192,6 млрд рублей дотаций Между регионами Дальневосточного федерального округа будут распределены 192,6 млрд рублей дотаций.

Энергетика Энергетика В России цены производителей на бензин в октябре выросли на 5% Цены производителей на автомобильный бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрём.