"Лаборатория Касперского", компания, производящая ПО в области информбезопасности, приостановила планы по открытию офисов в Чикаго и Лос-Анджелесе, открытие офиса в Торонто переносится на 2019 год, сообщил в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса компании Александр Моисеев.

с чего всё началось

Российская компания-разработчик антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского» приостановила планы по открытию офиса в американских городах Чикаго и Лос-Анджелесе, заявил директор по развитию бизнеса компании Александр Моисеев.

«Лаборатория Касперского» приостановила планы по открытию офисов в США

Экономика Экономика Бинбанк заявил, что не вводил дополнительных требований к переводам Бинбанк не вводил каких-либо дополнительных требований к переводам клиентов, но банк может приостанавливать операции с признаками несанкционированных, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Финансы Финансы Минфин впервые за пять лет размещает облигации в евро Во вторник, 7 ноября, Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро.

Экономика Экономика Кудрин обнаружил экономику России в «застойной яме» Российская экономика попала в "серьезную застойную яму", уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Финансы Финансы Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 25% Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в октябре 2018 года снизилась до 25% против 25,8% в сентябре, сообщил ЦБ РФ.

Энергетика Энергетика «Роснефть» возобновила продажу топлива на бирже в полном объеме «Роснефть» 27 ноября возобновила торги топливом в нормальном, а не в адресном режиме на крупнейшей российской товарной бирже — Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Экономика Экономика Попавшим под санкции российским банкам разрешили скрывать акционеров Глава правительства Дмитрий Медведев подписал три постановления, которые направлены на защиту интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, находящихся под иностранными санкциями.

Экономика Экономика Подмосковье сохранит все меры поддержки молочной отрасли в 2019 году Губернатор Андрей Воробьев положительно ответил на вопрос ТАСС, о сохранении мер поддержки молочной отрасли в Подмосковье в полном объеме в 2019 году.

Экономика Экономика Мантуров допустил поддержку промышленности из-за возможных санкций В Министерстве промышленности и торговли России допустили разработку новых мер поддержки промышленных предприятий в виду ожидаемых новых санкций со стороны США.

Экономика Экономика Долги растут: Владимирская область вновь перестала платить за газ По данным на 1 июля 2018 года, во Владимирской области был 41 должник за газ. Общая сумма задолженность составляла почти 2,375 млрд рублей.

Экономика Экономика Власти Петербурга могут расторгнуть контракт с «Метростроем» Власти Санкт-Петербурга могут расторгнуть контракт с "Метростроем" из-за срыва сроков ввода трех станций Фрунзенского радиуса метрополитена, сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.

Экономика Экономика Операционный директор «Мегафона» стала кандидатом в совет директоров Совет директоров "Мегафона" рекомендовал акционерам включить в состав совета операционного директора компании Анну Серебряникову, говорится в материалах оператора.

Экономика Экономика Почему подорожает Bitcoin. Nasdaq запустит криптовалютные фьючерсы После запуска биткоин-фьючерсов на чикагских биржах в декабре 2017 г. стоимость первой криптовалюты достигла $20 000, а к январю 2018 г. капитализация индустрии превысила $830 миллиардов.

Экономика Экономика Китай за 10 месяцев вложил в транспортную инфраструктуру $375 млрд По итогам текущего года Китай планировал потратить на транспортную инфраструктуру не менее 2,6 трлн юаней, страна намерена продолжать расширять сети железных и автомобильных дорог, сообщает агентство "Синьхуа".

Экономика Экономика Красноярску выделили 500 млн рублей на переселение перед Универсиадой Около 500 млн рублей выделили Красноярскому краю из федерального бюджета на переселение из аварийного жилья перед Универсиадой 2019 года, сообщает пресс-служба регионального минстроя.