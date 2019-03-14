Интернет
«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость в WindowsИзвестия 00:18
«Лаборатория Касперского» обнаружила в операционной системе Windows неизвестную уязвимость. Как говорится на сайте компании, с помощью ошибки хакеры могли получить полный доступ к сети или устройству жертвы.
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«Лаборатория Касперского» обнаружила серьезную уязвимость в Windows
Rambler News Serviceвчера в 08:11
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
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Шоу-бизнес
Певица Юлия Началова находится в коме
Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.
Обновлено вчера в 05:48
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у РТС-банка
Центробанк отозвал лицензию у тольяттинского РТС-банка (Самарская область). Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 00:41
Политика
МИД Швеции вызвал посла РФ в связи со шпионским скандалом
МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:59
Транспорт
Строительство железной дороги Крымского моста подошло к «экватору»
Строители довели железнодорожные рельсы до середины Крымского моста на острове Тузла.
Обновлено в 01:00
Общество
Россияне назвали самые престижные отрасли для работы
Отмечается, что самой престижной сферой для работы респонденты назвали добычу нефти, газа, угля и полезных ископаемых (58%).
Обновлено в 00:31
Энергетика
В России впервые оценили стоимость всей нефти в стране
Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На юге Москвы столкнулись четыре автомобиля
Обновлено в 00:35
Общество
Медведев согласовал строительство участка ВСМ Москва — Казань
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал доклад вице-премьера Максим Акимова, в котором последний поддержал строительство первого участка ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
США испытают запрещенные ДРСМД ракеты
Пентагон планирует провести испытания ракет, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С
В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.
Обновлено вчера в 22:17
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал признал бесполезность «москитного флота»
На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота.
Обновлено вчера в 19:44
ЖКХ
Чайка поручил проверить сообщения о двойной плате за вывоз мусора
Генеральный прокурор Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов России проверить информацию о незаконном взимании с граждан платы за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено вчера в 16:20
Культура
Гусман оправдался перед Ярмольником за несмешной КВН
Юлий Гусман оправдался за несмешной КВН и глупые шутки, не понравившиеся Леониду Ярмольнику.
Обновлено вчера в 11:48
Армия и оружие
Над территорией РФ пролетел американский военный самолет
Подчеркивается, что самолет провел наблюдательный полет над территорией РФ в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено вчера в 03:22
Автоспорт
Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
У бывшего координатора «Открытой России» в Екатеринбурге прошли обыски
В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета и полиции провели обыски у бывшего координатора местного отделения движения «Открытая Россия» Максима Верникова, сообщили Znak.com и 66.ru.
Обновлено в 01:14
Политика
Число россиян решили увеличить за счет мигрантов
По информации издания, в ближайшие пять лет планируется увеличить число граждан России на 5-10 миллионов человек.
Обновлено в 01:35
Политика
Депутат Рады назвал «высшее свинство» со стороны властей Украины
Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинские власти заставляют население страны летать в Россию через Белоруссию, что является «высшим свинством».
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В Boeing рекомендовали приостановить полеты 737 MAX
В компании Boeing порекомендовали временно приостановить полеты самолета 737 MAX, чтобы "успокоить общественность о безопасности воздушного судна".
Обновлено вчера в 16:10
Политика
«Газпром» остановит транзит газа через Украину и Болгарию в Турцию
Во вторник, 12 марта, появилась информация о том, что с 1 января 2020 года «Газпром» прекратит транзит газа по Трансбалканскому коридору, по которому голубое топливо через Украину, Молдавию и Румынию поставляется в Болгарию и далее в Турцию.
Обновлено 12 марта в 10:05
Футбол
Определились все четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов
Стали известны все участники матчей 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19. Заключительные матчи 1/8 финала состоялись в среду.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Командир отделения пожарной части Амазара объявил голодовку
Командир отделения пожарной части посёлка Амазар Могочинского района Константин Князев объявил бессрочную голодовку с требованием выплатить денежные средства за переработку, сообщили 14 марта Заб.ру в пожарной части.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Аэропорт Челябинска временно не принимает рейсы из-за снегопада
Международный аэропорт Челябинска временно не принимает рейсы из-за снегопада, который продолжался всю ночь.
Обновлено в 00:58
Политика
Британский парламент подтвердил позицию против Brexit без сделки
Парламент Великобритании окончательно высказался против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без итогового соглашения, такое заявление парламентарии приняли в среду на голосовании в палате общин.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Похитивших более 1 млн рублей хакеров поймали в Забайкалье
Полиция задержала в Забайкальском крае хакеров, которые похитили более 1 млн руб. со счетов граждан, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Обновлено в 00:18
Политика
В США заявили, что Китай способен вести шпионаж через подводные кабели
Пока США делает всё возможное, чтобы помешать Huawei Technologies в создании системы мобильной связи следующего поколения (5G), специалисты китайской компании достаточно успешно занимаются созданием сети подводных кабелей, и под их контролем находится весь объём интернет-трафика, пишет американская газета.
Обновлено в 00:05
Общество
Forbes назвал богатейших российских холостяков
Журнал Forbes представил рейтинг холостых российских миллиардеров, которые либо разведены, либо не были женаты.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие
В Раде заявили о «космических» потерях украинской армии
На Украине отмечают участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУ.
Обновлено вчера в 14:43