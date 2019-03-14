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«Лаборатория Касперского» нашла в Windows уязвимость нулевого дняКоммерсантъ 02:58

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Windows уязвимость нулевого дня. В компании уточнили, что информация об уязвимости, получившей номер CVE-2019-0797, была передана в Microsoft, которая выпустила обновление для ее устранения.
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 на сайте «Лаборатории Касперского» говорится, что предположительно эта уязвимость использовалась «для проведения целевых атак» двумя кибергруппировками — FruityArmor и недавно обнаруженной SandCat.
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