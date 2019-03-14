«Лаборатория Касперского» нашла в Windows уязвимость нулевого дняКоммерсантъ 02:58

с чего всё началось

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Windows уязвимость нулевого дня. В компании уточнили, что информация об уязвимости, получившей номер CVE-2019-0797, была передана в Microsoft, которая выпустила обновление для ее устранения.

Происшествия На Ставрополье уничтожили планировавших теракт сторонников ИГ В Ставропольском крае уничтожены двое сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», планировавшие совершить теракт.

Политика В России запретили полеты Boeing 737 MAX Росавиация ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве России до особого распоряжения, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.

Происшествия Обвиняемого в шпионаже Уилана оставили в СИЗО Мосгорсуд подтвердил законность ареста гражданина четырех стран Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против России.

Происшествия Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.

Политика Госдума приняла закон о наказании лидеров ОПГ Госдума приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за создание организованных преступных группировок.

Политика Депутат Госдумы от «Единой России» — диабетикам: «Есть надо меньше» Депутат Государственной думы РФ Николай Герасименко («Единая Россия») считает, что больные диабетом жители России смогут избавиться от инсулиновой зависимости, если похудеют.

Финансы Минфин и ЦБ договорились об отмене репатриации выручки в валюте Российский Минфин договорился с Центробанком о том, что в 2020 году репатриация валютной выручки в рублях будет отменена.

Происшествия Сотрудник администрации президента Украины убит в центре Киева В центре Киева обнаружено тело сотрудника администрации президента Украины.

Происшествия Директор крупнейшего в России троллейбусного завода задержан за взятку Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой инспекции по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении Ивана Котвицкого и сотрудника завода расследуется дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц в особо крупном размере).

Экономика Медведев рассудит спор министров по ценам на удобрения Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил пригласить производителей удобрений, чтобы выяснить ситуацию ценами на продукцию.

Энергетика Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России Первая оценка дана на конец 2017 года: стоимость запасов нефти — 39,6 трлн руб.; стоимость газа — 11,3 трлн руб.; коксующего угля — почти 2 трлн руб. Также были оценены запасы: железной руды — 808 млрд руб.; алмазов — 505 млрд руб.; золота — 480 млрд руб. Общая стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн руб. (60% ВВП за 2017 год).

Политика FT: часть «Северного потока-2» выделят в отдельную компанию Группа по строительству трубопровода «Северный поток-2», создающегося для импорта российского газа в Германию, рассматривает возможность выделения последних 50 км в отдельную компанию, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Политика МИД ответил на планы США выделить $500 млн на борьбу с влиянием России Как подчеркнули в российском ведомстве, перечисленное демонстрирует, что «Вашингтон использует всевозможные предлоги для оправдания своих активных попыток ослабить влияние России на мировой арене», а также переориентировать другие страны на сотрудничество с Вашингтоном.

Экономика Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась ЦБ решил санировать АТБ в апреле прошлого года. На тот момент банк занимал 60-е место по величине активов среди российских банков.

Политика Российские пранкеры разыграли венесуэльского оппозиционера Гуайдо Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Происшествия У экс-активиста «Открытой России» в Екатеринбурге прошли обыски В конце прошлого года Верников ушел с поста координатора "Открытой России" в Екатеринбурге, а позже сообщил о выходе из организации.

Политика Песков рассказал о логическом развитии слома ДРСМД Намерение США испытать ракеты, запрещенные ранее Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), — логическое развитие ситуации после слома Договора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Строить вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут в 2020 году Строить вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут уже в 2020 году.

Политика 90% крымчан поддерживают Путина Жители Крыма в подавляющем большинстве хорошо относятся к президенту России Владимиру Путину и его работе.

Транспорт На Крымском мосту уложили половину рельсов Строители уложили 19 из 38 км рельсов на двухпутной железной дороге через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост».