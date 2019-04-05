Ла Лига. Реал Мадрид – Эйбар. Прогноз на матч от эксперта FootballtipsБукмекеры.рф вчера в 17:34

В субботу, 6 апреля, в 17:15 (МСК) состоится матч 31-го тура испанской Ла Лиги между футбольными клубами Реал Мадрид и Эйбар. Игра пройдет в Мадриде на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу». Прогноз на матч Реал Мадрид – Эйбар от эксперта Footballtips Дина Смита вы можете прочитать ниже.

Ла Лига. Реал Мадрид – Эйбар. Прогноз на матч от эксперта Footballtips

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Происшествия Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должности "Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела", - рассказали в пресс-службе.

Общество Автошколы и ГИБДД обязали согласовывать обучение В России с 7 апреля автошколы и ГИБДД должны будут согласовывать между собой основные программы по обучению, сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Здоровье В Омской области растет заболеваемость опасной и заразной инфекцией «Показатель заболеваемости в 9 раз превышает уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу и в 18 раз превышает уровень заболеваемости по Российской Федерации», – заявили в Роспотребнадзоре по Омской области.

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Политика Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.

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Происшествия Москвич купил две пачки сока за миллион рублей Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Политика Мэй поставила жесткие условия по Brexit Британский премьер-министр Тереза Мэй попросила депутатов поддержать сделку по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit).

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Финансы МВФ одобрил новый транш кредита Аргентине Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) ратифицировал очередной транш кредита Аргентине, 5 апреля передает агентство Reuters.

Политика Анализам Порошенко и Зеленского не доверяет Минздрав Украины Сомнения в результатах анализов на наркотики кандидатов в президенты Украины Петра Порошенка и Владимира Зеленского выразила глава Минздрава Украины Ульяна Супрун, 6 апреля сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на УНН.

Политика Губернатор Херсонской области написал заявление об отставке Ранее УНИАН сообщал, что активисты требовали от Порошенко уволить губернатора Херсонской области, поскольку считали его причастным к организации убийства активистки и чиновницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк.

Политика Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.