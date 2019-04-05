Футбол

Ла Лига. Реал Мадрид – Эйбар. Прогноз на матч от эксперта FootballtipsБукмекеры.рф вчера в 17:34

Реал — Эйбар
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
21′
Паулу Оливейра
39′
Марк Кардона
54′
Иван Рамис
Фабиан Орельяна
Карим Бензема
59′
72′
Марк Кардона
Рубен Пенья
Лука Модрич
Лукас Васкес Иглесиас
76′
Гарет Бэйл
Тони Кроос
76′
Карим Бензема
81′
84′
Марк Кукурелья
Шарлес Диас
Иско
Браим Диас
90′+1′
В субботу, 6 апреля, в 17:15 (МСК) состоится матч 31-го тура испанской Ла Лиги между футбольными клубами Реал Мадрид и Эйбар. Игра пройдет в Мадриде на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу». Прогноз на матч Реал Мадрид – Эйбар от эксперта Footballtips Дина Смита вы можете прочитать ниже.
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