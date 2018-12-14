Экономика
LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton S.A. покупает компанию Belmond, которой принадлежит «Гранд отель Европа». Мировой лидер на рынке предметов роскоши LVMH (бренды Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и др.) договорилась о покупке Belmond, пишут «Ведомости» .
NSP.ru05:45
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Финансы
Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено в 07:17
Экономика
Группа крупнейших независимых НПЗ возобновила работу
13-14 декабря Сбербанк завершил оформление кредитных линий Антипинскому НПЗ и Афипскому НПЗ, поставки нефти на оба предприятия возобновлены, отметил представитель компании.
Обновлено в 05:42
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию Рунэтбанка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского Рунэтбанка.
Обновлено в 02:38
Экономика
«Газпром» выкупит «Лахта центр» за 120 млрд рублей
"Газпром" выкупит свою будущую штаб-квартиру "Лахта центр" в Санкт-Петербурге у своей дочерней компании "Газпром нефть" за более чем 120 миллиардов рублей, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 02:17
Недвижимость
Открыли счет: почему Госдума ужесточает правила строительства жилья
Одна из поправок, которую предлагают утвердить парламентарии, — обязательный переход на эскроу-счета с 1 июля 2019 года всех проектов жилого строительства, в том числе уже строящихся.
Обновлено вчера в 12:05
Экономика
Медведев утвердил новую ТОР в Ивановской области
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании территории опережающего развития (ТОР) в Южском городском поселении Ивановской области, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 06:59
Экономика
Шампанское в России подорожает на четверть
По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рубля.
Обновлено в 02:17
Экономика
Adobe побила рекорд по выручке. Компания заработала $9 млрд за год
Квартальная выручка американской софтверной компании Adobe Systems выросла на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигла рекордных $2,46 млрд.
Обновлено в 06:53
Энергетика
«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию
Обновлено в 07:14
Экономика
В Минприроды предупредили о возможном дефиците алмазов в России
Минприроды РФ сообщает о будущем дефиците алмазов в России, планирует восполнить нехватку за счет добычи в Карелии, заявил глава министерства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 07:20
Экономика
«Российский капитал» сменил название на Банк ДОМ.РФ
Банк "Российский капитал" сменил название на Банк ДОМ.РФ, говорится в сообщении на сайте финансовой организации.
Обновлено в 00:05
Экономика
Российские томаты опустились в цене ниже импортных
Оптовые цены на российские помидоры по итогам девяти месяцев 2018 года впервые оказались ниже, чем на импортные.
Обновлено в 03:09
Энергетика
Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США
Агентство не исключает, что объем поставок из королевства в США в начале следующего года может достигнуть 582 тысяч баррелей в сутки, что на 40% ниже среднего объема экспорта нефти из Саудовской Аравии в штаты, рассчитанного по итогам последнего квартала.
Обновлено вчера в 19:24
Экономика
Сделка под напряжением: где «Ростех» ищет газовые турбины для Тамани
Почему возникли трудности с покупкой турбин "Дочка" "Ростеха" "Технопромэкспорт", которая достраивает две электростанции в Крыму с газовыми турбинами Siemens, придумала, как купить иностранные турбины для своего нового проекта — Ударной ТЭС в Тамани мощностью 500 МВт.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
Сбербанк начинает сбор биометрических данных клиентов
Сбербанк завершил пилотную стадию проекта по биометрической идентификации клиентов и начинает сбор их биометрических данных для Единой биометрической системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Обновлено вчера в 13:43