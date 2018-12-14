Экономика
Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE достиг соглашения о приобретении оператора отелей Belmond Ltd за $2,6 млрд ($3,2 млрд с учетом долга).
Интерфакс02:54
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Финансы
ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75%
Банк России второй раз в году повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,75% годовых.
Обновлено в 05:31
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию московского Рунэтбанка
Банк России аннулировал с 14 декабря 2018 года лицензию московского Рунэтбанка на осуществление банковских операций, сообщил регулятор.
Обновлено в 01:37
Экономика
Группа крупнейших независимых НПЗ возобновила работу
13-14 декабря Сбербанк завершил оформление кредитных линий Антипинскому НПЗ и Афипскому НПЗ, поставки нефти на оба предприятия возобновлены, отметил представитель компании.
Обновлено в 05:42
Экономика
«Газпром» выкупит «Лахта центр» за 120 млрд рублей
"Газпром" выкупит свою будущую штаб-квартиру "Лахта центр" в Санкт-Петербурге у своей дочерней компании "Газпром нефть" за более чем 120 миллиардов рублей, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 02:17
Экономика
Шампанское в России подорожает на четверть
По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рубля.
Обновлено в 02:17
Экономика
Ценовое потепление: почему российские томаты стали дешевле импортных
По итогам девяти месяцев 2018 года оптовые цены на российские томаты впервые оказались ниже, чем на импортные, — на 8,6 руб. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой группы "НЭО Центр", собирающие такие данные с 2013 года.
Обновлено в 00:32
Экономика
В Госдуме предложили внепланово проверять застройщиков
Российских застройщиков, согласно новому пакету поправок в долевое законодательство, предполагается проверять во внепланово, рассказал в четверг председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
Обновлено вчера в 09:42
Экономика
«Российский капитал» сменил название на Банк ДОМ.РФ
Банк "Российский капитал" сменил название на Банк ДОМ.РФ, говорится в сообщении на сайте финансовой организации.
Обновлено в 00:05
Энергетика
Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США
Агентство не исключает, что объем поставок из королевства в США в начале следующего года может достигнуть 582 тысяч баррелей в сутки, что на 40% ниже среднего объема экспорта нефти из Саудовской Аравии в штаты, рассчитанного по итогам последнего квартала.
Обновлено вчера в 19:24
Финансы
Сбербанк планирует получить $13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году
Сбербанк планирует получить $13-13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году.
Обновлено в 03:28
Экономика
Правительство работает над усилением льгот по ипотеке
Правительство работает над усилением льгот по ипотеке, до конца финансового года такие варианты будут предложены, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе семинара для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ при Федеральном собрании.
Обновлено в 04:43
Экономика
Фонд АФК «Система» стал третьим крупнейшим акционером Ozon
После закрытия сделки доля Sistema VС вырастет до 16,3%, что сделает фонд третьим крупнейшим акционером Ozon после структур Baring Vostok Capital Partners и МТС.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Moody’s предсказало ослабление финансовой мощи США
Тренд на ухудшение Первый полный финансовый год при президенте Дональде Трампе (с октября 2017-го по сентябрь 2018 года) США закончили с крупнейшим за шесть лет бюджетным дефицитом — $779 млрд, или 3,9% ВВП.
Обновлено вчера в 13:42
Экономика
Morgan Stanley сократит свое присутствие в России
Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.
Обновлено вчера в 07:53
Экономика
«Ростех» уходит на вторичный рынок
Из-за скандальной истории с Siemens "дочка" "Ростеха", которая попала под санкции, может приобрести турбины на вторичном рынке.
Обновлено в 05:43