Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в ХьюстонеИнтерфакс 04:35
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
Общество
Минпросвещения поддержало идею курса для педагогов о ведении соцсетей
Министерство просвещения РФ поддерживает идею преподавания курса безопасного ведения социальных сетей и считает, что подобный курс может вызвать интерес у педагогического сообщества, рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Защита Абызова предложила суду залог в миллиард рублей
Адвокаты бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей, предложили избрать в качестве меры пресечения залог в размере 1 млрд рублей или домашний арест, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Ланской обвинил СМИ в безнравственности из-за Началовой
Бывший муж певицы Юлии Началовой, поп-исполнитель Дмитрий Ланской поделился своими выводами по поводу российских СМИ, отреагировавших на смерть артистки.
Обновлено в 05:24
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено в 12:44
Общество
В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Политика
Помпео назвал выделенную для госпереворота в Венесуэле сумму
Власти США готовы потратить до $500 млн на смену власти в Венесуэле, говорится в письменных показаниях госсекретаря Майка Помпео американскому конгрессу.
Обновлено в 13:37
Происшествия
В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны
Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
Обновлено в 10:59
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 15:41
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Политика
Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь
В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Авто
Ford сворачивает производство в России
Рыночная доля легковых автомобилей Ford на российском рынке неуклонно снижается в течение последних лет.
Обновлено в 05:47
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Спорт
Посольство РФ в Лондоне ответило The Times на скандальный материал об Олимпиаде в Москве
Сотрудники посольства России в Лондоне на своей страничке в социальной сети Twitter оставили запись, в которой высказали своей недоумение насчет этой ситуации.
Обновлено в 11:38
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 16:41
Политика
Кемеровская область официально стала называться Кузбассом
Кемеровская область официально получила второе наименование и теперь ее можно называть Кузбасс.
Обновлено в 08:17
Политика
ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду
Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания Абызова в изоляторе
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова поместили в камеру с двумя соседями, один из которых подозревается в убийстве, а второй был ранее судим за кражу.
Обновлено в 05:59
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Обновлено в 07:01
Общество
Глава Росгидромета: в регионах расхищают оборудование метеостанций
В Китае ввели смертную казнь за проникновение на территорию метеостанции и нанесение ей ущерба.
Обновлено в 17:52
Политика
США намерены объявить новые меры НАТО против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Происшествия
В Китае женщина одновременно родила двойняшек от разных отцов
Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно.
Обновлено в 13:43
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Планы по разработке специальной еды для пенсионеров, которая будет обладать высокой пищевой ценностью и проста в приготовлении, зафиксирована в «дорожной карте» первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения.
Обновлено вчера в 18:43
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30