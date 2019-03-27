Энергетика

«ЛУКОЙЛ» закроет офис в ХьюстонеИнтерфакс 04:35

"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЛУКОЙЛ закроет американский офис

Коммерсантъ08:28

ЛУКОЙЛ закрывает офис LUKOIL International Upstream West Inc. в Хьюстоне

RT на русском06:55

ЛУКОЙЛ закроет офис в Хьюстоне

News.ru05:15

ЛУКОЙЛ решил закрыть свое подразделение в США

РБК06:19

«Лукойл» закрывает офис Lukoil International Upstream West Inc. в Хьюстоне

ПРАЙМ04:36

«Лукойл» закрывает офис в Хьюстоне

ТАСС04:35

«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне

Интерфакс04:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:06, Ашберн
Политика

Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову

Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Происшествия

СК опубликовал видео с задержанным Абызовым

Следственный комитет России в своем YouTube-канале опубликовал видео с задержанным экс-министром открытого правительства Михаилом Абызовым.
Обновлено в 06:38
Экономика

В Ленобласти назвали сумму налоговых отчислений завода Ford

Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет от завод Ford Sollers, расположенного в городе Всеволожск, не превышала 150 миллионов рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Обновлено в 08:32
Хоккей

КХЛ рассказала, когда и в каком составе стартует следующий сезон

В Москве состоялось заседание совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по результатам которого была определена дата старта следующего сезона.
Обновлено в 05:16
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Китае таксист почти месяц держал школьницу в секс-рабстве

Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Новейший авианосец США сломался на испытаниях

Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В Югре грейдер засыпал снегом ребенка

Обновлено в 07:52
Политика

Неизвестные забросали камнями машину Гуайдо в Венесуэле

Обновлено в 01:43
Авто

Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер

Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку

Самолет Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в аэропорту Орландо во Флориде.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес

Панин признался, что торгует лицом и делает уколы красоты

Обновлено в 08:05
Политика

Евродепутат оценил недопуск дипломатов из России на суд в Литве

Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что сотрудников посольства и российских журналистов не допустили на заседание суда в Вильнюсе по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве.
Обновлено в 06:19
Политика

ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»

ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 06:58
Экономика

Россияне получат цифровые профили

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект закона о создании цифровых профилей российских граждан, где будет содержаться информация об их паспортных данных, страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 07:47
Политика

Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву

Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.
Обновлено в 06:56
Политика

Европарламент принял директиву об авторских правах в интернете

Европарламент большинством голосов принял директиву, направленную на ужесточение контроля за соблюдением авторских прав при размещении контента на интернет-платформах, сообщает пресс-служба ЕП.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Видео ночной дозаправки в небе самолетов ЮВО опубликовали СМИ

Обновлено вчера в 22:57
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Происшествия

Избившие DJ Smash заплатят ему более 11 миллионов

Более 11 миллионов рублей получит избитый в Перми DJ Smash, он же Андрей Ширман.
Обновлено в 03:51
Политика

На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией

Обновлено в 04:21
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Происшествия

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает Reuters.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Боевик ВСУ зарезал своего командира в Донбассе

8 марта в Донбассе боевики 128-й бригады ВСУ расстреляли своего командира.
Обновлено в 07:30
Общество

В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами

Обновлено в 08:07
Общество

В российских магазинах появится специальная еда для пенсионеров

Специальные продукты для пожилых людей, обогащенные витаминами и не требующие особых усилий при приготовлении, могут в обозримом будущем появиться на прилавках магазинов.
Обновлено вчера в 21:06
Политика

Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17

Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил соперников по предсезонной подготовке

Напомним, ранее манкунианцы согласовали контрольные поединки с австралийским "Перт Глори" и английским "Лидсом", которые состоятся 13 и 17 июля в Перте.
Обновлено в 08:42
Финансы

Драги: ЕЦБ при необходимости может дольше удерживать ставки на рекордно низких уровнях

Глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что еврозона сталкивается с более устойчивым ухудшением внешнего спроса и ЕЦБ готов в случае необходимости отложить запланированное повышение процентных ставок на более долгий срок, сообщает Reuters.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Стрелка из Новой Зеландии спонсировали ультраправые в Австрии

Ранее стало известно, что сотрудники австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) провели обыск в квартире официального представителя движения Мартина Зелльнера в связи с подозрениями в связях со стрелком из Новой Зеландии.
Обновлено в 05:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное