«ЛУКОЙЛ» в 2018 году сохранил добычу нефти на уровне 2017 годаFinam.Ru вчера в 07:38

В четвертом квартале 2018 года было добыто 21,8 млн тонн нефти, что на 0,5% выше уровня третьего квартала 2018 года. Добыча газа Группой "ЛУКОЙЛ" за 2018 год составила 33,5 млрд куб. м, что на 16% больше по сравнению с 2017 годом.

«ЛУКОЙЛ» в 2018 году сохранил добычу нефти на уровне 2017 года

Происшествия Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым Ранее в СМИ появилась информация, будто в крови артиста никаких психотропных веществ не обнаружено.

Интернет Facebook разрешил удалять отправленные в мессенджере сообщения В мессенджере Facebook появилась возможность удалять сообщения из переписки после отправки, сообщает The Verge.

Происшествия Полиция задержала угрожавшего взорвать храм Илии Пророка в Москве Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в храме Илии Пророка в Обыденском переулке в центре Москвы.

Авто Кроссовер Range Rover Velar впервые завёл двигатель V8 Эксклюзивное издание SVAutobiography Dynamic Edition увенчало гамму модели Range Rover Velar.

Космос Астронавтам МКС пришлось устранять прорыв в туалете Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами.

Авто Mazda готовит к дебюту новый кроссовер Компания Mazda опубликовала тизер нового компактного кроссовера, имя которого пока не раскрывается.

Происшествия В Ульяновске возбудили дело после массового заболевания суворовцев Военный следственный отдел СК по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту заболевания курсантов Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, сообщает Следственный комитет России.

Интернет Mail.ru Group выпустила защищенный браузер Atom Компания Mail.ru Group выпустила новый браузер Atom. Его отличает повышенный уровень безопасности, сообщили в пресс-службе холдинга.

Экономика Банк России спрятал языки у двуглавого орла на своем новом логотипе Банк России утвердил новый фирменный стиль, изменив изображение двуглавого орла на своем логотипе, убрав у него высунутые языки и закрыв клювы.

Технологии В Минкомсвязи оценили предложение ФАС о предустановке ПО на телефоны Концепцию о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны, которую разработала Федеральная антимонопольная служба, получили в Минкомсвязи.

Общество Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии».

Политика Медведев уволил главу Ростуризма Сафонова "Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Авто Брутальный УАЗ «Хантер» засветился в рекламе мексиканского штата Мексиканское рекламное агентство для привлечения туристов решило использовать в своей рекламе образ брутального российского внедорожника.

Общество Футболист «Спартака» Глушаков официально развелся с женой Никулинский суд Москвы во вторник расторг брак футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи, сообщил РИА Новости адвокат Дарьи Сергей Жорин.

Хоккей Данис Зарипов стал лучшим снайпером «Ак Барса» в истории КХЛ Для опытного форварда гол стал 141-м за «Ак Барс» в лиге, он обошёл Алексея Морозова и стал лучшим снайпером клуба в истории КХЛ.

Армия и оружие Шойгу рассказал о российском ответе на выход США из ДРСМД Президент России Владимир Путин одобрил список мероприятий, который ему представил Генеральный штаб после того, как США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Транспорт В московском метро введут систему оплаты по зонам Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.