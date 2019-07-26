Экономика
ЛУКОЙЛ привлекает $1 млрд у консорциума банковNews.ru 07:36
Сделку по открытию кредитной линии на сумму $1 млрд между ЛУКОЙЛом и консорциумом банков одобрил совет директоров компании.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Экономика
На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов
С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.
Обновлено в 02:39
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Другим вариантом может быть, что на судне закончился СПГ и для поддержания технологического оборудования в рабочем состоянии встала необходимость закупки новой партии сжиженного газа на одном из европейских терминалов, предположил он.
Обновлено в 10:18
Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Политика
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Теннис
Рублев обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Гамбурге
Обновлено в 09:19
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Общество
Россияне оценили качество услуг ЖКХ
15% респондентов сказали, что у них не лучшее отношение к работе системы ЖКХ, а ещё 4% и вовсе поставили коммунальным службам самую плохую оценку.
Обновлено в 02:30
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Музыка
Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
Политика
Капитан Nika Spirit рассказал о задержании танкера
Экипаж задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил российского танкера Nika Spirit имел все необходимые документы, а украинские силовики поднялись на борт в нарушение установленных норм.
Обновлено в 04:54
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено 24 июля в 06:52
Общество
Рогозин обвинил дождь в медленном строительстве космодрома Восточный
Строительство второй очереди космодрома Восточный затруднено из-за продолжительной плохой погоды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Екатеринбурге потушили «Чапаевские бани»
В Екатеринбурге пожарным удалось ликвидировать открытое горение на оздоровительном комплексе «Чапаевские бани».
Обновлено в 08:06
Интернет
WhatsApp избавится от обязательной привязки к смартфону
По данным WABetaInfo, пользователи WhatsApp смогут заходить в десктопное приложение WhatsApp без необходимости подключения смартфона к Сети.
Обновлено в 09:57
Политика
МИД предупредил британские СМИ в РФ о последствиях после штрафа RT
«Внимательно отслеживаем развитие ситуации и напоминаем, что британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона», — говорится в комментарии ведомства.
Обновлено в 09:55
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Авто
Kia подтвердила разработку пикапа
Компания KIA приступила к разработке нового среднеразмерного пикапа – конкурента Ford Ranger. Модель выйдет на рынок в 2022 или 2023 году.
Обновлено в 12:06
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
Обновлено в 09:31
Здоровье
В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями
Юргенс предлагает использовать зарубежную практику, когда люди посещают не поликлинику, а именно специалиста.
Обновлено в 05:41
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на акции около мэрии Москвы
Ранее несколько политиков призвали устроить 27 июля митинг около мэрии на Тверской улице в случае, если независимых кандидатов не зарегистрируют на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Мать Ольги Бузовой рассказала, что ее дочь не любили на «Доме-2»
Ирина Александровна Бузова, мама 33-летней Ольги Игоревны Бузовой, только что ворвавшейся в топ списка молодых российских долларовых миллионеров, прокомментировала очевидный триумф дочери.
Обновлено в 08:21
Политика
МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина
Мосгоризбирком в ходе заседания в пятницу оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 09:56
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37