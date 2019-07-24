ЛУКОЙЛ в октябре планирует подписать соглашение с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) о вхождении в проект Ghasha по добыче газа на шельфе ОАЭ. Компания рассчитывает купить долю в 5%, сообщил глава компании Вагит Алекперов.

Политика Украина на границе с Россией установила комплексы ядерного контроля Украина усилила свою границу с Россией и Молдавией современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, которые проверили США, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Происшествия Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми» В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.

Происшествия Лайнер «Аэрофлота» подал сигнал бедствия Пассажирский лайнер А-321 российской авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Осло в Москву, подал сигнал бедствия.

Политика Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.

Путешествия Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно «По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР"», — сообщило диппредставительство.

Финансы Рубль подешевел к доллару и вырос к евро Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 8 копеек – до 63,18 рубля, курс евро опустился на 6 копеек – до 70,67 рубля.

Политика В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.

Происшествия Навальный сообщил о своем задержании Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.

Политика Зеленский переназначил советника из команды Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.

Политика Борис Джонсон станет премьером Великобритании Со среды, с 24 июля, Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

Общество Москвичи присваивают себе в среднем по 5 соток земли В случае, если кадастровая стоимость участка определена, то штраф составит от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости пропорционально площади самовольно занятой части участка.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Финансы Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.

Единоборства В США скончался российский боксёр Максим Дадашев 28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Политика Зеленского похвалили за невмешательство в дела Церкви Украинский лидер Владимир Зеленский не вмешивается в дела Церкви в отличие от экс-президента Петра Порошенко, и «это делает ему честь», заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Экономика «Обувь России» увеличила консолидированную выручку на 19,3% Консолидированная неаудированная выручка ГК «Обувь России» выросла за первое полугодие 2019 года на 19,3% и достигла 5,35 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.

Музыка Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.

Политика Умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн В Пекине в возрасте 90 лет скончался бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн.

Общество В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.

Политика Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.

Происшествия Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.

Происшествия Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.

Общество В Приамурье уровень воды в реках превысил норму Уровень воды в крупнейших реках Амурской области - Амуре и Зее - поднялся выше нормы, сохраняется сложная паводковая ситуация, сообщается в среду на сайте регионального правительства.