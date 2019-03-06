ЛУКОЙЛ потратил на buy back более $1,5 млрдNews.ru вчера в 08:17

На программу обратного выкупа акций было потрачено более $1,5 млрд. Об этом сообщает компания ЛУКОЙЛ. Всего на сегодняшний день в рамках buy back было выкуплено около 3% от уставного капитала, сообщает компания.

ЛУКОЙЛ потратил на buy back более $1,5 млрд

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