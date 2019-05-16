«ЛУКОЙЛ» начал добывать нефть на новом участке шельфа Балтийского моряИнтерфакс 05:59

"ЛУКОЙЛ" ведет деятельность на шельфе Балтийского моря с 1995 года, в 2004 году введено в эксплуатацию Кравцовское месторождение (D6). Поисково-оценочное бурение на D41 в Балтийском море проводилось в 2014 году с помощью самоподъемной плавучей буровой установки.

Политика Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".

Политика Олигарх Игорь Коломойский вернулся на Украину После победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах Коломойский сообщил о планах вернуться на Украину и заявил о готовности консультировать избранного главу государства.

Космос В интернет попали закрытые данные о российских спутниках В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.

Космос Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.

Музыка «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Политика Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.

Происшествия На Кораблестроителей горит квартира По словам очевидцев, сильный огонь вырывается из одной из квартир в доме 22, корпус 1, по улице Кораблестроителей.

Политика Ответственная за обмен пленными Геращенко ушла с поста На хрупких плечах представителя Незалежной в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе лежала ответственность за обмен пленными.

Политика Путин допустил возвращение системы распределения выпускников вузов Президент России Владимир Путин допустил возрождение в стране системы распределения выпускников высших учебных заведений, получивших образование за счет бюджета.

Наука Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз «Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.

Политика Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".

Авто Цены на внедорожники УАЗ в России резко снизились Воспользовавшись специальным предложением под названием «ПойМАЙ выгоду», автолюбители могут приобрести отечественные внедорожнки УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» со скидкой до 170 000 рублей.

Экономика Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6% На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу 3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.

Политика Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

Экономика Квартальная прибыль Walmart выросла в 1,8 раза Скорректированная прибыль равнялась $1,13 на акцию. Квартальная выручка увеличилась на 1,1% - с $122,7 млрд до 123,9 млрд.

Хоккей Канадец Крэйг Мактавиш стал главным тренером клуба КХЛ «Локомотив» В должности главного тренера Мактавиш в течение девяти сезонов возглавлял "Эдмонтон", в 2006 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил "Каролине" (3-4 в серии).

Интернет Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp Создатель Telegram Павел Дуров публично раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью - по его словам, пользователи этого мессенджера находятся под постоянной угрозой слежки.

Армия и оружие Путин потребовал 76 истребителей Су-57 Российский лидер Владимир Путин потребовал закупить 76 самолетов Су-57 за 9 лет.

Политика Путин: критику любят только люди, нацеленные на реальный результат Критику любят только люди, нацеленные на реальный результат, не нужно рассчитывать на то, что все будут счастливы от этой критики, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Путин поручил пересмотреть ценообразование в строительстве Правительство работает над изменением устаревших строительных норм и правил, а также ценообразования в этой сфере.

Общество Выпивающие раз в неделю британцы оказались в списке самых пьющих Жители Великобритании рассказали, что выпивали более 50 раз в год, или около одного раза в неделю, пишет британская газета The Independent со ссылкой на исследование.