Экономика

«Ростелеком» может выплатить дивиденды в размере 2,5 рубля на акциюFinam.Ru 10:51

Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал ГОСА направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 6 961 млн рублей, сообщает компания. Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме в размере 2,5 рубля на одну акцию.
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Акции «Группы ЛСР» растут на новостях о дивидендах

Интерфакс04:19

РОСТЕЛЕКОМ МОЖЕТ ВЫПЛАТИТЬ ФИНАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ ЗА 18Г В РАЗМЕРЕ 2,50 Р НА АКЦИЮ, ВСЕГО ЗА 18 Г - 5 РУБЛЕЙ НА АКЦИЮ -- КОМПАНИЯ

Financial One10:53

«ФосАгро» ставит на устойчивое развитие

Fertilizer Dailyвчера в 17:05

Совет директоров «Фосагро» рекомендовал направить на дивиденды 9,3 млрд руб

РИА Новости03:24

Дневник инвестора. Уфа, неделя 29.04.-10.05.19

Business FM Уфа04:25

«Ростелеком» может выплатить дивиденды в размере 2,5 рубля на акцию

Finam.Ru10:51

Акционеры АЛРОСА примут решение по выплате дивидендов 30 сентября

SakhaNewsвчера в 10:08
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
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«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
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В Екатеринбурге на акции протеста задержали 70 человек

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Футбол

Матч с «Зенитом» станет прощальным для Калачева в составе «Ростова»

Друзья, матч с «Зенитом» станет прощальным для Тимофея Калачева в составе нашего клуба. Ждем всех на «Ростов Арене» 19 мая.
Обновлено в 09:52
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Культура

Каннский фестиваль начался со скандала

Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Политика

Украинцы высказались за переговоры Зеленского с Россией по Донбассу

Три четверти украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе избранный украинский президент Владимир Зеленский должен пойти на переговоры с Россией, свидетельствуют данные исследования Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 10:48
Политика

Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма

Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.
Обновлено в 10:20
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Экономика

Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке, составил $34,7 млрд, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года ($18,5 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 09:18
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей

Обновлено в 05:56
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Завершено следствие в отношении главы центра, где умер Марьянов

Следственный комитет (СК) закончил расследование уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра "Феникс" Оксаны Богдановой.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Раскрыта причина развода Меган Маркл с первым мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем из-за того, что им приходилось много времени проводить в разлуке.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Авто

Интерьер нового Volkswagen Golf полностью рассекречен

В Сети появились дизайнерские наброски экстерьера и интерьера Volkswagen Golf восьмого поколения, премьера которого состоится уже в октябре.
Обновлено вчера в 07:00
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Наука

В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда

По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
Обновлено в 06:02
Политика

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост

Обновлено в 08:21
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Страны Латинской Америки заинтересовались российским МиГ-29

Обновлено в 03:19
Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Общество

Суд отказал Мите Алешковскому в восстановлении бонусов «Аэрофлота»

Пресненский суд Москвы отказал журналисту и общественному деятелю Дмитрию (Мите) Алешковскому в восстановлении по иску о восстановлении его платинового статуса и накопленных миль в бонусной программе «Аэрофлота».
Обновлено в 10:45
Политика

Путин допустил возвращение системы распределения выпускников вузов

Президент России Владимир Путин допустил возрождение в стране системы распределения выпускников высших учебных заведений, получивших образование за счет бюджета.
Обновлено в 09:21
Здоровье

Врач рассказал, как бороться с повышенным давлением

Страдающим от повышенного давления следует исключить из рациона поваренную соль, рассказал агентству городских новостей "Москва" врач-кардиолог столичной поликлиники № 180 Николай Серебряков.
Обновлено в 10:24
Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Наука

Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом

Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
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