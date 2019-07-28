Экономика
LSE ведет переговоры о покупке RefinitivКоммерсантъ вчера в 09:12
Сумма сделки может составить $27 млрд Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила, что ведет переговоры о покупке финансовой информационно-аналитической компании Refinitiv.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:56, Вашингтон
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Футбол
«Манчестер Сити» нацелился на защитника «Барселоны»
Фланговый защитник каталонской "Барселоны" Нелсон Семеду может сменить испанскую Примеру на АПЛ, рапортует Sport.es.
Обновлено в 03:19
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агенство «РИА Новости»
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии
Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аль-Зер на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местный источник.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Проведя собственное исследование, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 лучших новинок среди кроссоверов в 2019 году.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
Лечащим врачам Алексея Навального разрешили его осмотреть
Лечащим врачам оппозиционера Алексея Навального Анастасии Васильевой и Ярославу Ашихмину разрешили его осмотреть и проконсультировать.
Обновлено в 04:28
Политика
Молдавия разрешила чиновникам и депутатам ездить в Россию
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года власти Молдавии рекомендовали молдавским чиновникам воздержаться от поездок в Россию.
Обновлено в 04:30
Авто
Мастера тюнинга превратили Chevrolet Camaro во внедорожник. Видео
Для создания оригинального внедорожника мастера тюнинга взяли кузов от старого Шевроле Камаро и поставили его на базу Hummer H1.
Обновлено в 05:03
Наука
В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям
Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено 26 июля в 11:21
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В Петербурге суд приговорил к колонии жестоких истязателей подростка
Фрунзенский районный суд Петербурга 29 июля огласил приговор в отношении Сергея Караванова и Ивана Белякова, признанных виновными в истязании подростка 2006 года рождения.
Обновлено в 04:25
Общество
Меган Маркл стала редактором журнала Vogue
Супруга принца Гарри, герцогиня Меган Маркл стала приглашенным редактором журнала Vogue.
Обновлено в 05:32
Экономика
Счетная палата готовит почву для новой пенсионной реформы
Пенсионная система должна быть прозрачной и понятной для граждан, а принимаемые государством решения – вызывать доверие населения, заявила аудитор СП Светлана Орлова, выступая в Госдуме.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Ранее синоптик рассказала РИА Новости, что всю неделю погода в столице будет достаточно прохладной, температура воздуха будет в пределах 14-16 градусов, также ожидаются дожди и сильный ветер.
Обновлено в 04:05
Политика
В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 03:42
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Футбол
Лионель Месси подвергся нападению на Ибице
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.
Обновлено в 04:37
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Футбол
Эвра объявил о завершении карьеры
Защитник Патрис Эвра объявил о завершении своей карьеры.
Обновлено в 05:27
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:10
Гаджеты
LG V30 обновили до Android 9 Pie. Пользователи сообщают о проблемах
Подробный журнал изменений новой прошивки недоступен, но пользователь из Португалии, получивший обновление, сообщает, что смартфон получил новые анимации для уведомлений, возможность записи происходящего на экране, а также новую индикацию уведомлений для всегда включенного дисплея.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук выступила на фестивале вместе с мужем
Знаменитая волжская певица опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии с выступления на фестивале, где она спела дуэтом со своим мужем Алексеем Чумаковым.
Обновлено в 00:15
Технологии
Спутниковый интернет OneWeb снова не пустили в Россию
Комиссия по распределению радиочастот (ГКРЧ) снова ответила отказом на запрос оператора спутникового интернета OneWeb на работу в России, сообщил Ъ. Заместитель министра подтвердил, что комиссия отказала в выдаче частот; против выступили все представители комиссии на закрытом заседании.
Обновлено в 05:05
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00