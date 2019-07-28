Экономика
LSE ведет переговоры о покупке RefinitivКоммерсантъ вчера в 09:12
Сумма сделки может составить $27 млрд Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила, что ведет переговоры о покупке финансовой информационно-аналитической компании Refinitiv.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
В 64-й горбольнице у Навального диагностировали крапивницу
Врачи 64-й городской больницы, в которую был госпитализирован Алексей Навальный из спецприемника, диагностировали у политика «крапивницу», сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено 27 июля в 10:07
Политика
«Что ж вы за дебилы?»: Украинский депутат высказался резко против отмены празднования 9 мая
Бужанский в интервью украинским СМИ заявил, что не понимает сути этого дня, а если партия "Слуга народа" проголосует против празднования 9 мая, не поддержит такое решение.
Обновлено в 01:14
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Подростки задержаны по подозрению в убийстве двух женщин в Подмосковье
Как сообщает Следственный комитет, по подозрению в убийстве задержаны двое подростков 2002 и 2003 годов рождения.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
В Красноярском крае горят тысячи гектаров леса
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Началась эвакуация жителей Тулуна из-за угрозы наводнения
В городе Тулуне Иркутской области началась эвакуация населения из-за угрозы новой волны дождевого паводка.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
В ДТП в Крыму пострадали шесть человек и погиб ребенок
Водитель автомобиля SsangYong выехал на встречную полосу движения Массовое ДТП, в результате которого погиб ребенок, произошло на автотрассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма в половине третьего дня 28 июля, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Обновлено вчера в 16:38
Футбол
Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности
Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Опрос показал отношение россиян к электронным паспортам
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей страны к электронным паспортам.
Обновлено в 02:34
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие
Израиль испытал на Аляске противоракетный комплекс «Хец-3»
Серию секретных испытаний новой разработки противоракетного комплекса "Хец-3" провел Израиль на Аляске.
Обновлено вчера в 05:44
Армия и оружие
Ставропольчане отмечают день ВМФ в Севастополе
«Привет» и поздравления с Днем военно-морского флота из Севастополя от Ставропольской делегации передал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Обновлено вчера в 08:33
Здоровье
Назван самый полезный магазинный хлеб
Обновлено в 02:13
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено вчера в 00:00
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ
Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:07
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Финансы
Рубль останется под давлением до заседания ФРС в среду
Индексы Китая и нефть торгуются в незначительном минусе в преддверии начала нового раунда торговых переговоров и заседания ФРС США в среду.
Обновлено в 01:50
Финансы
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты — с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар.
Обновлено в 01:00
Игры
Геймплейный трейлер игры по сериалу «Доктор кто» появился в Сети
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В Якутии 20 человек госпитализировали после отравления шаурмой
Двадцать человек госпитализированы в Чурапчинском районе Якутии после отравления шаурмой, сообщается в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:02