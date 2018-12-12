Только что в городке Счастье забрала наших осуждённых, содержавшихся в тюрьмах на неподконтрольной части Луганской области.

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания 42 заключенных. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Передача заключенных состоялась в городе Счастье.

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