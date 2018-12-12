Политика

ЛНР передала Украине 42 осужденных для дальнейшего отбывания наказания
ТАСС
06:13

Провозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) передала украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания 42 заключенных. Об этом в среду сообщила уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова в Facebook.
ТАСС06:13
Людмила Денисова
Только что в городке Счастье забрала наших осуждённых, содержавшихся в тюрьмах на неподконтрольной части Луганской области.
— Людмила Денисова, украинский политикRT на русском 06:06
с чего всё началось
Геращенко написала
 на своей странице в фейсбуке, что украинская сторона ожидает в четверг передачи из Донецка осужденных, которые не связаны с конфликтом и изъявили желание отбывать наказание на подконтрольной Украине территории.
Интерфакс06:01

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