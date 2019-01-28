Экономика
LME сняла запрет на хранение металла Русала на своих складахFinancial One 03:14
Минфин США объявил в воскресенье о снятии санкций с Русала, En+ и Евросибэнерго - трех компаний, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской. При этом санкции против самого бизнесмена остаются в силе.
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Происшествия
На Украине пропал капитан судна «Норд»
Родственники и адвокаты капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, удерживаемого на территории Украины под подпиской о невыезде, уже двое суток не могут с ним связаться.
Обновлено в 09:33
Авто
Renault рассекретила салон нового Clio
Фирма Renault опубликовало видео и иллюстрации интерьера пятого поколения хэтчбека Clio.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Картина «Ай-Петри» не вернется на выставку Куинджи
Ранее сообщалось о том, что вечером 27 января преступник на глазах многочисленных посетителей снял картину Куинджи со стены в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где с 6 ноября 2018 года по 17 февраля 2019 года проходит выставка художника и ушел.
Обновлено в 07:08
Интернет
«ВКонтакте» разрешил архивировать старые записи
Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новую функцию.
Обновлено в 09:35
Общество
Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King
Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.
Обновлено в 08:11
Авто
Китайский пикап JAC T6 привезут в Россию
Китайский пикап с рамной конструкцией и 2-рядной кабиной получит два варианта двигателей –2-литровый агрегат на 177 лошадиных сил или мотор аналогичного объема, но с отдачей всего в 136 «сил».
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой
Российский Су-27 поднимался в воздух на перехват самолета-разведчика ВВС США P-8A Poseidon над Балтийским морем, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 07:37
Наука
Первый в мире алюминиевый авиадвигатель испытали в Новосибирске
Первый в мире авиадвигатель, сделанный целиком из алюминия вместо стали, позволил на 40 процентов уменьшить вес агрегата.
Обновлено в 08:56
Авто
В России в 2018 году выросли продажи люксовых автомобилей
Еще жители России в 2018 году приобрели 96 единиц Rolls-Royce, 72 — Lamborghini, 30 – Ferrari и 13 – Aston Martin.
Обновлено в 07:05
Экономика
«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Энергетика
FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией
Варшаве придется согласовывать проект газопровода Baltic Pipe с Россией. Об этом пишет газета The Financial Times.
Обновлено в 08:16
Авто
Закрывшийся завод «ЗИЛ» продает новые «Бычки» без пробега
На «Авито» выставлена на продажу целая партия из девяти автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега.
Обновлено в 03:18
Общество
Бывшая жена Задорнова подала в суд на Первый канал
Обновлено в 08:46
Экономика
«Туполев» анонсировал первый полет сверхзвукового бизнес-джета
Первый полет сверхзвукового бизнес-джета запланирован на 2027 год.
Обновлено в 09:48
Авто
Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter
Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter, реализованных на российском рынке в июле прошлого года.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Россияне не пострадали в результате торнадо на Кубе
Обновлено в 09:44
Общество
«Сбербанк Онлайн» попал в реестр ОРИ
«В обновленном списке ОРИ как обычно много форумов, региональных СМИ, небольших порталов, но появились и весьма интересные записи — такие, как сервис онлайн-карт 2gis или приложения Сбербанка», - говорят в «Роскомсвободе».
Обновлено в 08:00
Общество
Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный
В 1973-м окончил факультет журналистики МГУ, а через шесть лет стал кандидатом филологическим наук.
Обновлено в 05:17
Авто
SsangYong показал дизайн нового кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе около здания Верховного совета Крыма, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:42
Транспорт
«Ъ» составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года
Речь идет о выездах на обочину и проездах грузовиков дальше второй полосы: основная доля таких нарушений также приходится на Москву, где их уже несколько лет фиксируют камеры.
Обновлено вчера в 18:10
Технологии
Роскомнадзор разблокировал около 19 тысяч IP-адресов
Роскомнадзор осуществил разблокировку трех подсетей средних провайдеров хостинга, включающих в себя почти 19 тысяч IP-адресов.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве
Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Чечне бандит обстрелял из автомата силовиков
Силовики открыли ответный огонь. Вскоре после нападения в республике был введен план "Сирена" и "Крепость".
Обновлено в 09:37
Здоровье
Минздрав предложил разрешить ввоз гашиша для исследований
Минздрав предлагает разрешить ввозить в Россию по 50 г гашишного масла, 300 г гашиша и 1,1 кг марихуаны ежегодно.
Обновлено в 07:27
Авто
Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха
Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
Обновлено в 00:25
Политика
Британский министр пригрозил заблокировать соцсети в стране
Технологии должны работать во благо Социальные сети могут быть заблокированы в Великобритании, если они не смогут вовремя удалять противоправный контент и защитить детей, сообщил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок во время своего выступления на шоу The Andrew Marr Show в воскресенье, 27 января.
Обновлено в 05:56