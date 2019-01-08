Во время выставки электроники CES 2019 компания LG представила 4К-телевизор LG OLED TV R, способный сворачиваться в трубочку. Об этом во вторник, 8 января, сообщило издание The Verge.

Гаджеты Гаджеты Новый смартфон Xiaomi Cepheus протестирован в Geekbench В многоядерном режиме новый смартфон получит 10874 балла, чего вполне достаточно для продвинутых девайсов.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi представила аналог AirPods Компания Xiaomi представила беспроводные наушники AirDots Pro. Внешне они очень похожи на Apple AirPods.

Гаджеты Гаджеты Lenovo показала на CES 2019 игровые ноутбуки с графикой GeForce RTX Компания Lenovo показала на международной выставке электронной техники CES 2019 две модели игровых ноутбуков: Legion Y740 и Y540.

Гаджеты Гаджеты Процессор Toshiba Visconti 5 получит IP-ядро DNN Компания Toshiba объявила о разработке IP-ядра Deep Neural Network (DNN), предназначенного для ускорения работы глубоких нейронных сетей.

Гаджеты Гаджеты HTC представила автономную VR-гарнитуру HTC Vive Cosmos Что касается новинки, то HTC представила автономную VR-гарнитуру с названием HTC Vive Cosmos.

Гаджеты Гаджеты Harley-Davidson выпустит первый электромотоцикл Harley-Davidson планирует выпустить первый электрический мотоцикл в 2019 году. Его стоимость составит около двух миллионов рублей.

Гаджеты Гаджеты Очень легкий смартфон Sharp Aquos Zero стал доступен для заказа

Гаджеты Гаджеты Sony привезла на CES 2019 телевизоры с разрешением 8K Новинки оснащены процессором X1 Ultimate, который поддерживает технологию 8K X-Reality PRO. Её задачей стало повышение качества контента.

Гаджеты Гаджеты CES 2019: компания SanDisk показала новую флешку на 4 ТБ Стоит отметить, что вышедшие на рынок пару лет назад флешки объёмом 2 ТБ предлагаются на рынке по цене более 1000 долларов.

Гаджеты Гаджеты BMW установит китайский ассистент от Alibaba Group Сотрудничество с китайскими компаниями является одним из приоритетных направлений в работе немецкого концерна.

Гаджеты Гаджеты Операционная прибыль LG в IV квартале упала почти в 5 раз Операционная прибыль корейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в четвертом квартале 2018 года упала в годовом выражении в 4,9 раза и составила 75,3 миллиарда вон (около 67 миллионов долларов), следует из предварительной отчетности компании.

Гаджеты Гаджеты Компания FlexPai показала первый складной смартфон Royole Камера в смартфоне имеет два модуля на 16 и 20 Мп, а работает он под управлением Android 9.0 Pie, только операционная система еще работает не совсем корректно, но над этим в компании работают постоянно устраняя «косяки».

Гаджеты Гаджеты Новая версия MIUI 10 для Pocophone F1 исправит ошибки и улучшит камеру Глава Poco India Манмохан Чандолу (Manmohan Chandolu) подтвердил, что уже совсем скоро в камере всех пользователей Pocophone F1 появится отдельный ночной режим и возможность записи видеороликов с частотой 960 к / с. После установки недавно выпущенного обновления MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie для смартфона Pocophone F1 у пользователей пропала из настроек опция, позволяющая скрыть вырез в экране.

Гаджеты Гаджеты IPhone XR стал самым популярным iPhone в ноябре Основная причина — торговая война с Китаем и снижение спроса на iPhone в Поднебесной.