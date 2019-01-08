Гаджеты
На выставке электроники CES 2019 компания LG представила скручивающийся 4К-телевизор LG OLED TV R. Об этом во вторник, 8 января, рассказало издание The Verge.
Известия15:20
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Экономика
В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
В России в среду, 9 января, вступает в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.
Обновлено в 19:43
Армия и оружие
Лаос передал России 30 танков Т-34
Власти Лаоса передали России 30 танков Т-34, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 19:50
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено в 19:53
Политика
Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили
"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - подчеркнул глава концерна.
Обновлено в 14:39
Общество
Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет
Обновлено в 19:56
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя
В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
National Interest оценил «смертоносный» танк Т-90С
В мире танков, где набирают популярность все более и более дорогие "навороты", российские Т-90С стремятся продемонстрировать скромность и сдержанность вкупе с повышенной эффективностью, пишет американский журнал The National Interest.
Обновлено в 18:39
Политика
В сенате США заблокировали закон о санкциях против России
Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено в 19:41
Космос
Спутник NASA TESS нашел экзопланету в 23 раза тяжелее Земли
Спутником NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружена третья экзопланета, которая в три раза больше Земли по размеру и в 23 раза тяжелее.
Обновлено в 18:04
Происшествия
Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео
Обновлено в 10:27
Политика
Минкульт Украины заявил о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры
Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре обнаружена пропажа нескольких ценных икон.
Обновлено в 18:12
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о планах включить в «Ратник-3» роботокомплексы
Обновлено в 11:19
Политика
В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с российских компаний
Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США во вторник обратились к американскому минфину с призывом отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, "Русал" и "Евросибэнерго", говорится в сообщении на сайте комитета по иностранным делам.
Обновлено в 16:07
Политика
Роскосмос опроверг выход из переговоров с NASA по окололунной станции
Сообщения о выходе из переговоров с NASA по окололунной станции Gateway были опровергнуты официальным представителем госкорпорации «Роскосмос» Владимиром Устименко.
Обновлено в 19:33
Автоспорт
Экипаж Николаева выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Эстонцев и русских призвали ждать трамвая по отдельности
Обновлено в 10:37
Общество
В госучреждениях Туркмении сменили портреты президента страны
Обновлено в 20:09
Политика
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото
Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в фейсбуке, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.
Обновлено в 10:23
Политика
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено в 02:10
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей
Британские военные демонтируют крышу дома в Солсбери, где проживали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на распространенное властями графства Уилтшир сообщение.
Обновлено в 10:42
Политика
Посольство РФ в США окажет консульскую помощь задержанному Макаренко
Посольство РФ в США окажет всю необходимую консульскую помощь задержанному на острове Сайпан (Северные Марианские острова) по запросу ФБР россиянину Дмитрию Макаренко, передает ТАСС.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие
ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды с палубы эсминца
Военно-морские силы США провели испытания эскадренного миноносца USS Dewey, который выпустил гиперзвуковые снаряды из стандартной палубной установки.
Обновлено в 20:51
Политика
Социолог объяснила популярность Зеленского на Украине
Социолог Ирина Бекешкина в эфире «Общественного телевидения» рассказала, чем объясняется популярность шоумена Владимира Зеленского среди жителей Украины в преддверии выборов президента страны.
Обновлено в 20:15
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Авто
Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей с механической КПП
За 11 месяцев 2018 года российские дилеры продали 663 тыс. новых автомобилей с механической коробкой передач, которые, в свою очередь, заняли 44% от рынка.
Обновлено в 07:30
Политика
В США предъявили обвинение юристу Весельницкой
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Хабаровском крае на дне бухты нашли автомобиль пропавших рыбаков
Обновлено в 19:38
Происшествия
В Испании из рабства освободили пять девушек из России и Украины
Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады.
Обновлено в 08:12
Политика
Российский посол заявил об отказе платить за расширение функций ОЗХО
Россия не будет финансировать расширения функций Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и не станет вносить деньги на создание механизма атрибуции.
Обновлено в 18:39