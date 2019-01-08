Гаджеты
На выставке электроники CES 2019 компания LG представила скручивающийся 4К-телевизор LG OLED TV R. Об этом во вторник, 8 января, рассказало издание The Verge.
Известия15:20
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Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Cepheus протестирован в Geekbench
В многоядерном режиме новый смартфон получит 10874 балла, чего вполне достаточно для продвинутых девайсов.
Обновлено в 03:58
Гаджеты
Xiaomi представила аналог AirPods
Компания Xiaomi представила беспроводные наушники AirDots Pro. Внешне они очень похожи на Apple AirPods.
Обновлено в 14:26
Гаджеты
Lenovo показала на CES 2019 игровые ноутбуки с графикой GeForce RTX
Компания Lenovo показала на международной выставке электронной техники CES 2019 две модели игровых ноутбуков: Legion Y740 и Y540.
Обновлено в 15:30
Гаджеты
Очень легкий смартфон Sharp Aquos Zero стал доступен для заказа
Обновлено в 10:01
Гаджеты
HTC представила автономную VR-гарнитуру HTC Vive Cosmos
Что касается новинки, то HTC представила автономную VR-гарнитуру с названием HTC Vive Cosmos.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Процессор Toshiba Visconti 5 получит IP-ядро DNN
Компания Toshiba объявила о разработке IP-ядра Deep Neural Network (DNN), предназначенного для ускорения работы глубоких нейронных сетей.
Обновлено в 07:37
Гаджеты
Sony привезла на CES 2019 телевизоры с разрешением 8K
Новинки оснащены процессором X1 Ultimate, который поддерживает технологию 8K X-Reality PRO. Её задачей стало повышение качества контента.
Обновлено в 09:59
Гаджеты
CES 2019: компания SanDisk показала новую флешку на 4 ТБ
Стоит отметить, что вышедшие на рынок пару лет назад флешки объёмом 2 ТБ предлагаются на рынке по цене более 1000 долларов.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Harley-Davidson разработал электрический байк LiveWire EV
В рамках CES-2019 Harley-Davidson представит электромотоцикл LiveWire за 29,8 тысяч долларов или 1,99 миллиона рублей.
Обновлено в 14:30
Гаджеты
Операционная прибыль LG в IV квартале упала почти в 5 раз
Операционная прибыль корейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в четвертом квартале 2018 года упала в годовом выражении в 4,9 раза и составила 75,3 миллиарда вон (около 67 миллионов долларов), следует из предварительной отчетности компании.
Обновлено в 02:31
Гаджеты
Компания FlexPai показала первый складной смартфон Royole
Камера в смартфоне имеет два модуля на 16 и 20 Мп, а работает он под управлением Android 9.0 Pie, только операционная система еще работает не совсем корректно, но над этим в компании работают постоянно устраняя «косяки».
Обновлено в 06:55
Гаджеты
IPhone XR стал самым популярным iPhone в ноябре
Основная причина — торговая война с Китаем и снижение спроса на iPhone в Поднебесной.
Обновлено в 03:15
Гаджеты
Новая версия MIUI 10 для Pocophone F1 исправит ошибки и улучшит камеру
Глава Poco India Манмохан Чандолу (Manmohan Chandolu) подтвердил, что уже совсем скоро в камере всех пользователей Pocophone F1 появится отдельный ночной режим и возможность записи видеороликов с частотой 960 к / с. После установки недавно выпущенного обновления MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie для смартфона Pocophone F1 у пользователей пропала из настроек опция, позволяющая скрыть вырез в экране.
Обновлено в 02:21
Гаджеты
Забавно, но правительству США требуется помощь Huawei
Как известно, компания Huawei не продаёт свои смартфоны в США посредством операторов мобильной связи.
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Линейку Silverstone Strider Platinum пополнил блок питания мощностью 2000 Вт
Обновлено в 15:25