Футбол
L’Equipe: «ПСЖ» готов продать НеймараSports.ru 16:04
По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение. Сообщается, что Неймар дал знать своему окружению, что устал от сложившейся тяжелой ситуации в «ПСЖ» и тоже хочет уйти.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:14, Вашингтон
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Обновлено в 17:12
Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено в 17:32
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
Обновлено в 04:28
Политика
Индия ввела пошлины на товары из США
Как напоминает «Газета.Ru», впервые Индия объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика
Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки
В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
Обновлено в 03:45
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Следственный комитет начал проверку по факту смерти 17-летнего спортсмена из Мурманска в горах Крыма.
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Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
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Авто
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На сайте американской марки появились в продаже подержанные электрокары Tesla Model 3. На официальном сайте Tesla теперь доступны подержанные автомобили марки, при этом изначально такая услуга была доступна только для жителей области залива Сан-Франциско.
Обновлено в 13:54
Финансы
Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами
В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.
Обновлено в 17:01
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14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
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Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
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Гаджеты
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Специалисты израильской организации Cellebrite научились взламывать все устройства iPhone и iPad от американской компании Apple.
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Общество
Евросоюз выделяет €3 млн на модернизацию Египетского национального музея в Каире
Египет и Евросоюз приступают к совместной реализации проекта по модернизации Египетского национального музея в центре Каира.
Обновлено в 18:12
Музыка
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Происшествия
Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»
Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие
Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено вчера в 21:21
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Политика
Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве, сообщается на сайте правительства республики.
Обновлено в 18:32
Политика
В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении Украины
Президент России Владимир Путин занимает "выжидательную" позицию по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:02
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Культура
«Большой художник». Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
Никогда не было оснований не верить выдающемуся режиссёру. Предпоследнюю ленту «Чай с Муссолини» Франко Дзеффирелли снимал про себя.
Обновлено в 13:36
Авто
Компания ГАЗ анонсировала автомобили для розничной торговли
Совсем недавно были презентованы ТС, которые предназначены для розничной торговли.
Обновлено в 10:13
Политика
В Совфеде ответили на слова Болтона о «контракте» РФ и Венесуэлы
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в фейсбуке прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об оборонном "контракте" Москвы и Каракаса.
Обновлено в 17:56
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает УНИАН. Отмечается, что инцидент произошел на улице Тургеневская, 20.
Обновлено вчера в 18:44
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Спорт
Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:48