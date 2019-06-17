Футбол

L’Equipe: «ПСЖ» готов продать НеймараSports.ru 16:04

По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение. Сообщается, что Неймар дал знать своему окружению, что устал от сложившейся тяжелой ситуации в «ПСЖ» и тоже хочет уйти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» решил продать Неймара

Нева Спорт16:45

L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара

Sport.ru16:58

L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара

Sports.ru16:04

Источник: «ПСЖ» готов продать Неймара

Чемпионат16:16

СМИ: Руководство «ПСЖ» готово продать Неймара

Матч ТВ16:37

СМИ: «ПСЖ» готов расстаться с Неймаром летом

Спорт-Экспресс16:18

«ПСЖ» продаст Веа ради де Лигта

Советский спорт12:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:14, Вашингтон
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

Обновлено в 17:12
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Обновлено в 10:17
Кино

«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Обновлено в 17:32
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
Обновлено в 04:28
Политика

Индия ввела пошлины на товары из США

Как напоминает «Газета.Ru», впервые Индия объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика

Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки

В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
Обновлено в 03:45
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 17-летнего спортсмена из Мурманска в горах Крыма.
Обновлено в 12:09
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Авто

Tesla начала продавать подержанные Model 3

На сайте американской марки появились в продаже подержанные электрокары Tesla Model 3. На официальном сайте Tesla теперь доступны подержанные автомобили марки, при этом изначально такая услуга была доступна только для жителей области залива Сан-Франциско.
Обновлено в 13:54
Финансы

Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами

В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет

14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Политика

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Гаджеты

Cellebrite научилась взламывать любые версии iPhone или iPad

Специалисты израильской организации Cellebrite научились взламывать все устройства iPhone и iPad от американской компании Apple.
Обновлено в 18:45
Общество

Евросоюз выделяет €3 млн на модернизацию Египетского национального музея в Каире

Египет и Евросоюз приступают к совместной реализации проекта по модернизации Египетского национального музея в центре Каира.
Обновлено в 18:12
Музыка

Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Происшествия

Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»

Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 13:40
Происшествия

В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие

Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено вчера в 21:21
Политика

В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Политика

Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве, сообщается на сайте правительства республики.
Обновлено в 18:32
Политика

В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении Украины

Президент России Владимир Путин занимает "выжидательную" позицию по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:02
Общество

Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят

Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Культура

«Большой художник». Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли

Никогда не было оснований не верить выдающемуся режиссёру. Предпоследнюю ленту «Чай с Муссолини» Франко Дзеффирелли снимал про себя.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие

Российский корабль обнаружили военные Латвии у своих границ

Обновлено в 11:12
Авто

Компания ГАЗ анонсировала автомобили для розничной торговли

Совсем недавно были презентованы ТС, которые предназначены для розничной торговли.
Обновлено в 10:13
Политика

В Совфеде ответили на слова Болтона о «контракте» РФ и Венесуэлы

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в фейсбуке прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об оборонном "контракте" Москвы и Каракаса.
Обновлено в 17:56
Общество

Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро

Обновлено в 18:14
Экономика

Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте

Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает УНИАН. Отмечается, что инцидент произошел на улице Тургеневская, 20.
Обновлено вчера в 18:44
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Спорт

Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате

Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:48
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное