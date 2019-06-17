Футбол

L’Equipe: «ПСЖ» готов продать НеймараSports.ru вчера в 16:04

Форвард «ПСЖ» Неймар может покинуть команду в это межсезонье. По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нападающий «ПСЖ» перейдет в «Лилль»

Нева Спорт03:17

L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара

Sport.ruвчера в 16:58

«ПСЖ» продаст Веа ради де Лигта

Советский спортвчера в 12:08

Источник: «ПСЖ» готов продать Неймара

Чемпионатвчера в 16:16

L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара

Sports.ruвчера в 16:04

СМИ: «ПСЖ» готов расстаться с Неймаром летом

Спорт-Экспрессвчера в 16:18

СМИ: Руководство «ПСЖ» готово продать Неймара

Матч ТВвчера в 16:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:26, Ашберн
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Алена Водонаева призналась, что не верит в суеверия о разводах

Алена Водонаева и Алексей Косинус Как оказалось, в том же месяце Алена приняла решение расстаться со своим вторым супругом.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

Росконтроль назвал лучшие свиные стейки

Обновлено в 03:07
Армия и оружие

В Сирии успешно испытали российский «ночной суперохотник» Ми-28НМ

Представители российского Минобороны заявили о том, что на территории Сирии был успешно испытан боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник».
Обновлено в 03:13
Политика

Главу Дагестана госпитализировали в Москве

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из столичных клиник с воспалением лёгких, заявили в правительстве республики.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Политика

The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным

Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Гаджеты

Cellebrite создала новую программу для взлома любого iPhone и iPad

Разработчики компании Cellebrite из Израиля, специализирующейся на производстве ПО для правоохранительных структур, заявили о создании нового продукта, способного взломать любой iPhone от американского технологического гиганта Apple.
Обновлено в 02:28
Политика

Президент Казахстана посоветовал Трампу «не загонять китайцев в угол»

В интервью Euronews он также посоветовал США не ставить КНР в безвыходное положение, поскольку для китайцев «потеря лица имеет огромное значение».
Обновлено в 02:21
Общество

Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи

"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 03:37
Общество

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»

В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации

Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Наука

Птицы синхронизируют мысли, когда поют дуэтом

Немецкие орнитологи выяснили, что мысли птиц начинают синхронизироваться, когда они поют дуэтом.
Обновлено 15 июня в 02:12
Политика

Евросоюз выступает за международное расследование нападения на танкеры

Сегодня министры стран ЕС обсудят атаку на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 03:00
Спорт

Легкоатлет Шубенков назвал «драматичным» выигранный в падении забег

Спортсмен выиграл забег на 110 м с барьерами, показав результат 13,12 секунды.
Обновлено в 04:17
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено 15 июня в 18:31
Шоу-бизнес

Сбросившая 30 килограммов Надежда Ангарская восхитила стройной фигурой

Обновлено вчера в 17:10
Политика

Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай

Президент РТ Рустам Минниханов прибыл в столицу провинции Хэйлунцзян — город Харбин, где примет участие в мероприятиях VI Российско-Китайского ЭКСПО-2019, передает пресс-служба Президента РТ.
Обновлено в 01:24
Кино

Гран-при «Кинотавра» получил «Бык» Бориса Акопова

Гран-при жюри во главе с Константином Хабенским присудило фильму Бориса Акопова «Бык», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:18
Авто

Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%

Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter

Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
Кино

Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Обновлено вчера в 18:24
Общество

Росгидромет назвал самые солнечные города России

Обновлено вчера в 23:36
Экономика

Автоконцерны приступили к сборке субсидий

Мера была запущена в конце октября 2018 года с целью сохранения условий работы концернов, работающих в режиме промышленной сборки.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика

«Газпром-медиа» подписался на блогеров

Холдинг приобрел долю в Happy Monday Family "Газпром-медиа" инвестировал в группу компаний Happy Monday Family (HMF), занимающуюся интернет-рекламой с участием блогеров.
Обновлено вчера в 18:31
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное