Футбол
L’Equipe: «ПСЖ» готов продать НеймараSports.ru вчера в 16:04
Форвард «ПСЖ» Неймар может покинуть команду в это межсезонье. По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:26, Ашберн
Шоу-бизнес
Алена Водонаева призналась, что не верит в суеверия о разводах
Алена Водонаева и Алексей Косинус Как оказалось, в том же месяце Алена приняла решение расстаться со своим вторым супругом.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Росконтроль назвал лучшие свиные стейки
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
В Сирии успешно испытали российский «ночной суперохотник» Ми-28НМ
Представители российского Минобороны заявили о том, что на территории Сирии был успешно испытан боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник».
Обновлено в 03:13
Политика
Главу Дагестана госпитализировали в Москве
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из столичных клиник с воспалением лёгких, заявили в правительстве республики.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Гаджеты
Cellebrite создала новую программу для взлома любого iPhone и iPad
Разработчики компании Cellebrite из Израиля, специализирующейся на производстве ПО для правоохранительных структур, заявили о создании нового продукта, способного взломать любой iPhone от американского технологического гиганта Apple.
Обновлено в 02:28
Политика
Президент Казахстана посоветовал Трампу «не загонять китайцев в угол»
В интервью Euronews он также посоветовал США не ставить КНР в безвыходное положение, поскольку для китайцев «потеря лица имеет огромное значение».
Обновлено в 02:21
Общество
Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи
"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 03:37
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»
В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Наука
Птицы синхронизируют мысли, когда поют дуэтом
Немецкие орнитологи выяснили, что мысли птиц начинают синхронизироваться, когда они поют дуэтом.
Обновлено 15 июня в 02:12
Политика
Евросоюз выступает за международное расследование нападения на танкеры
Сегодня министры стран ЕС обсудят атаку на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 03:00
Спорт
Легкоатлет Шубенков назвал «драматичным» выигранный в падении забег
Спортсмен выиграл забег на 110 м с барьерами, показав результат 13,12 секунды.
Обновлено в 04:17
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено 15 июня в 18:31
Шоу-бизнес
Сбросившая 30 килограммов Надежда Ангарская восхитила стройной фигурой
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай
Президент РТ Рустам Минниханов прибыл в столицу провинции Хэйлунцзян — город Харбин, где примет участие в мероприятиях VI Российско-Китайского ЭКСПО-2019, передает пресс-служба Президента РТ.
Обновлено в 01:24
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил «Бык» Бориса Акопова
Гран-при жюри во главе с Константином Хабенским присудило фильму Бориса Акопова «Бык», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:18
Авто
Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%
Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter
Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
Кино
Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено вчера в 18:24
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города России
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Автоконцерны приступили к сборке субсидий
Мера была запущена в конце октября 2018 года с целью сохранения условий работы концернов, работающих в режиме промышленной сборки.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика
«Газпром-медиа» подписался на блогеров
Холдинг приобрел долю в Happy Monday Family "Газпром-медиа" инвестировал в группу компаний Happy Monday Family (HMF), занимающуюся интернет-рекламой с участием блогеров.
Обновлено вчера в 18:31