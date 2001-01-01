Футбол

L’Equipe: «ПСЖ» готов продать ДракслераБомбардир.ру 04:18

Вингер «ПСЖ» Юлиан Дракслер может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает L’Equipe. По информации источника, парижане готовы рассмотреть предложения о продаже 25-летнего немца.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «ПСЖ» готов продать Дракслера

Матч ТВ04:16

L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Дракслера

Бомбардир.ру04:18

«ПСЖ» готов отпустить Дракслера

Евро-футбол.ру04:11

«ПСЖ» готов продать Дракслера

Спорт-Экспресс01:25

СМИ: «ПСЖ» готов продать Дракслера

Sportbox.RU04:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Политика

На Украине начался второй тур президентских выборов

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) заявили, что спасатели будут работать в усиленном режиме в ходе второго тура выборов президента страны.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке

Обновлено в 01:28
Футбол

Клаудио Маркизио: «„Зенит“ подарил мне больше, чем друзей»

Обновлено в 03:24
Происшествия

В Забайкалье сгорели почти 70 животноводческих хозяйств

Обновлено в 01:24
Хоккей

Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика в Химках

Местные жители рассказали, что пьяный мужчина, ударил мальчика, и скрылся на такси до прибытия полицейских.
Обновлено вчера в 13:17
Политика

Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов

«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:52
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

Обновлено в 00:23
Общество

«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

В Омске двое детей провалились под лед и погибли

Обновлено вчера в 10:57
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Наука

Ученые заявили о пользе соли при похудении

Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что употребление соли может способствовать расщеплению жиров в организме, пишет Медикфорум.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.
Обновлено в 03:34
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.
Обновлено вчера в 17:08
Общество

Российских школьников собрались спасти от суицида из-за ЕГЭ

Центр защиты прав и интересов детей, который находится в ведении Министерства просвещения, разработал программу по профилактике самоубийств среди школьников в преддверии ЕГЭ.
Обновлено в 00:23
Политика

Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»

Обновлено в 02:37
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

Предполагаемого насильника и истязателя задержали в Подмосковье

Известно, что предполагаемый насильник ранее привлекался к уголовной ответственности.
Обновлено вчера в 19:20
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено вчера в 11:37
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:42
Политика

Полиция Украины получила более 150 сообщений о нарушениях на выборах

Полиция Украины получила уже более 150 сообщений о нарушениях в ходе второго тура президентских выборов, сообщил в воскресенье заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.
Обновлено в 04:05
Авто

Fiat Chrysler отзывает более 300 тысяч автомобилей

Fiat Chrysler отзывает более 300 тысяч автомобилей в Северной Америке из-за проблемы с кабелем, которая может привести к их неожиданному откату.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени

Обновлено в 04:17
Происшествия

На крышу посольства Венесуэлы в Москве залез мужчина

Сотрудники полиции оцепили здание посольства Венесуэлы в Москве, на крышу которого забрался мужчина, на требования полицейских он не реагирует.
Обновлено в 04:00
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено вчера в 22:23
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юлиан Дракслер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. Победитель Кубка конфедераций 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное