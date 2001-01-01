Футбол
L’Equipe: «ПСЖ» готов продать ДракслераБомбардир.ру 04:18
Вингер «ПСЖ» Юлиан Дракслер может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает L’Equipe. По информации источника, парижане готовы рассмотреть предложения о продаже 25-летнего немца.
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Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) заявили, что спасатели будут работать в усиленном режиме в ходе второго тура выборов президента страны.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке
Обновлено в 01:28
Футбол
Клаудио Маркизио: «„Зенит“ подарил мне больше, чем друзей»
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Забайкалье сгорели почти 70 животноводческих хозяйств
Обновлено в 01:24
Хоккей
Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика в Химках
Местные жители рассказали, что пьяный мужчина, ударил мальчика, и скрылся на такси до прибытия полицейских.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов
«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:52
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Происшествия
На МКАД перевернулась фура с цементом
Обновлено в 00:23
Общество
«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos
Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой
Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
В Омске двое детей провалились под лед и погибли
Обновлено вчера в 10:57
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Наука
Ученые заявили о пользе соли при похудении
Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что употребление соли может способствовать расщеплению жиров в организме, пишет Медикфорум.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.
Обновлено в 03:34
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Российских школьников собрались спасти от суицида из-за ЕГЭ
Центр защиты прав и интересов детей, который находится в ведении Министерства просвещения, разработал программу по профилактике самоубийств среди школьников в преддверии ЕГЭ.
Обновлено в 00:23
Политика
Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»
Обновлено в 02:37
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Предполагаемого насильника и истязателя задержали в Подмосковье
Известно, что предполагаемый насильник ранее привлекался к уголовной ответственности.
Обновлено вчера в 19:20
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Обновлено вчера в 11:37
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Полиция Украины получила более 150 сообщений о нарушениях на выборах
Полиция Украины получила уже более 150 сообщений о нарушениях в ходе второго тура президентских выборов, сообщил в воскресенье заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.
Обновлено в 04:05
Авто
Fiat Chrysler отзывает более 300 тысяч автомобилей
Fiat Chrysler отзывает более 300 тысяч автомобилей в Северной Америке из-за проблемы с кабелем, которая может привести к их неожиданному откату.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени
Обновлено в 04:17
Происшествия
На крышу посольства Венесуэлы в Москве залез мужчина
Сотрудники полиции оцепили здание посольства Венесуэлы в Москве, на крышу которого забрался мужчина, на требования полицейских он не реагирует.
Обновлено в 04:00
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15