L’Equipe: «ПСЖ» готов продать ДракслераБомбардир.ру 04:18

Вингер «ПСЖ» Юлиан Дракслер может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает L’Equipe. По информации источника, парижане готовы рассмотреть предложения о продаже 25-летнего немца.

Энергетика Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти Концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством российской смеси Urals, сообщил заместитель председателя компании Владимир Сизов.

Политика Зеленского уличили в нарушении закона при голосовании Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский при голосовании во втором туре выборов главы государства нарушил избирательное законодательство, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень.

Религия Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения — никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.

Политика Первые экзитполы: Зеленский набирает 71,8% голосов Появились первые данные экзитполов по результатам голосования во втором туре выборов президента Украины.

Политика Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.

Единоборства Оверим нокаутировал Олейника в завершающем бою турнира UFC Турнир по смешанным единоборствам UFC завершился в СК «Юбилейный» схваткой борцов Алексея Олейника и Алистара Оверима.

Политика Вакарчук призвал голосовать в вышиванках Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".

Общество Состояние Дмитрия Быкова улучшилось Состояние писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе 16 апреля, улучшилось.

Происшествия Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Авто На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.

Политика Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов Шестой апелляционный административный суд начал рассматривать иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал "Царьград".

Политика В Совфеде ответили украинскому генералу, мечтающему о развале России Опасность распада государства является намного более реальной для Украины, чем для России, заявил член Совета Федерации Сергей Пушков, комментируя соответствующее заявление украинского военного эксперта Игоря Романенко.

Происшествия Один человек погиб в ДТП на трассе Сортавала Один человек погиб, еще двое, в том числе четырехлетний ребенок, получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на федеральной трассе Сортавала во Всеволожском районе Ленинградской области.

Политика Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.

Политика Лавров: Гуаидо заразился дурным примером Порошенко, отрицая нацдиалог Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом страны, отрицает необходимость ведения национального диалога с президентом Николасом Мадуро, так как заразился дурным примером украинского лидера Петра Порошенко.

Авто Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.

Политика Кучма дал совет будущему президенту Украины Второй президент Украины Леонид Кучма признался, что ему жаль кандидата, который по результатам выборов возглавит страну, поскольку он получит незавидное наследство в виде военных действий в Донбассе и угрозы дефолта в экономической отрасли.

Экономика Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка» Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).

Авто Испытание автомобиля Peugeot 208 R2 2020 Rally 2020 с пакетом 1.2L Peugeot Sport хочет, чтобы новый 208 R2 следовал по стопам (или, скажем так, по колее) модели предыдущего поколения, которая была самым продаваемым раллийным автомобилем в истории компании, а также бестселлером в категории.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Единоборства Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, победив Хана Американец во второй раз защищает пояс. В октябре 2018 Кроуфорд победил Хосе Бенавидеса техническим нокаутом в 12-м раунде.

Футбол Паратичи: «Дибала останется в „Ювентусе“» Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Пауло Дибалой.

Политика Первые нарушения на выборах зафиксированы на Украине Первые нарушения были зафиксированы в Киевской и Хмельницкой областях.