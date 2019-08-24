Футбол
L’Equipe: Неймар и «ПСЖ» пошли на примирениеSports.ru 04:34
По информации L’Equipe, в последнее время отношения бразильца и руководителей парижан, в частности со спортивным директором Леонардо, начали налаживаться, стороны идут к примирению. «Никакой войны больше нет», – сообщил один источник, знакомый с ходом переговоров.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
Политика
МИД РФ ответил на призыв США отпустить Пола Уилана
Российское внешнеполитическое ведомство напомнило посольству США на призыв отпустить Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, о россиянах в американских тюрьмах.
Обновлено в 11:15
Футбол
«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе»
Футболисты петербургского "Зенита" проиграли "Уфе" в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0.
Обновлено в 11:32
Политика
Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлины
Китай выражает протест в связи с решением США вновь повысить пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
В Форт-Ирвине армия США тестирует новую систему РЭБ
Речь идёт о системе EWPMT для управления и контроля средств РЭБ с поддержкой боевых операций.
Обновлено в 09:54
Общество
Несколько оппозиционеров были задержаны на проспекте Сахарова в Москве
На проспекте Академика Сахарова в Москве были задержаны несколько активистов, которые отправились туда на митинг-концерт в честь Дня флага России, сообщили гражданские активисты.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Специалисты рассказали, о каких болезнях может указывать горечь во рту
Специалисты рассказали о проблемах со здоровьем, о которых указывает регулярная горечь во рту.
Обновлено в 00:37
Политика
В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»
"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено в 04:25
Экономика
Huawei оценила потери от санкций США
В китайской корпорации Huawei ожидают, что потери компании от торговых ограничений США составят более 10 миллиардов долларов, в основном они коснутся рынка смартфонов.
Обновлено в 01:44
Футбол
Алексей Миранчук остался в запасе «Локомотива» на матч с «Краснодаром»
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 7-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Экономика
Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир
Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 15:45
Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 08:16
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Кино
Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
Обновлено в 03:07
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках
Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321
В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа.
Обновлено в 10:37
Хоккей
Кузнецов прокомментировал дисквалификацию из-за кокаина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов прокомментировал решение IIHF дисквалифицировать его на четыре года в связи с положительной допинг-пробой, в которой обнаружили кокаин, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 03:13
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Политика
Яковенко покинул пост посла России в Британии
«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Обновлено в 08:32
Музыка
Певица Юлия Чичерина назвала Крым жемчужиной России
Участница фестиваля Koktebel Jazz Party, певица Юлия Чичерина назвала Крымский полуостров жемчужиной России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:15
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23