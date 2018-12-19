Футбол

ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС
Известия
08:12

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщила пресс-служба партии в четверг, 20 декабря. В сообщении отмечается, что в ЛДПР проявляют большой интерес к футболу.
Известия08:12

Подробнее о событии

Лебедев: выдвижение — инициатива ЛДПР, речи о предвыборной программе пока нет

Чемпионат08:54

Депутат Госдумы хочет занять пост президента РФС

Газета.Ru08:47

Игорь Лебедев: У меня есть желание возглавить РФС, хотелось бы поговорить с Мутко

Советский спорт08:38

Депутат Лебедев: «Желание занять пост президента РФС у меня есть, хочу поговорить с Мутко»

Sport24.ru08:19

Игорь Лебедев: «Еще не решил, пойду ли на выборы главы РФС, но я точно против лимита на легионеров»

Спорт-Экспресс08:29

Фракция ЛДПР будет настаивать на кандидатуре Лебедева в РФС

Парламентская газета03:14

Лебедев рассматривает вариант выдвижения кандидатуры на пост главы РФС

ТАССвчера в 09:19
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Футбол

Ареоля продлил контракт с «ПСЖ» до 2023 года

Голкипер Альфонс Ареоля продолжит выступать за «ПСЖ». Французский вратарь продлил контракт на срок до лета 2023 года.
Обновлено в 08:08
Футбол

Игрок ФК «Ростов» получил тренерскую лицензию

Игрок футбольного клуба "Ростов" Тимофей Калачев получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А", сообщается на сайте команды.
Обновлено в 09:02
Футбол

Экс-тренер «Марселя» и «Лилля» Пасси вошел в штаб Анри в «Монако»

Обновлено в 08:33
Футбол

«Арсенал» осудил поведение фаната, бросившего бутылку в Алли

Один из болельщиков "канониров" бросил пластиковую бутылку, которая попала в голову полузащитнику "шпор" Деле Алли.
Обновлено в 08:48
Футбол

«Барселона» согласовала контракт с защитником «Валенсии» Мурильо

Контракт Мурильо с Валенсией рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 15 млн евро.
Обновлено в 07:01
Футбол

Ф. Торрес: «Ювентусу» стоит опасаться «Атлетико»

Если „Атлетико“ сыграет так, как умеет, и подойдёт к игре с должным менталитетом, то „Ювентусу“ стоит опасаться соперника.
Обновлено в 08:27
Футбол

ФУТБОЛ-Россия осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Россия, которая в 2018 году была страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира, обыграв команду Испании, но не прошла в полуфинал, уступив сборной Хорватии.
Обновлено в 08:51
Футбол

«МЮ» выделит на зимние трансферы 55 млн евро

Владельцы клуба предоставят норвежскому тренеру Уле-Гуннару Сульшеру, возглавившему накануне манкунианцев, порядка 55 миллионов евро.
Обновлено в 01:01
Футбол

«Крылья Советов» хотят подписать хавбека «Чертаново» Зиньковского

Обновлено в 07:06
Футбол

Игроки «Томи» решили расторгнуть контракты в одностороннем порядке

Согласно информации источника, несколько футболистов "Томи" решили подать заявления в Палату по разрешению споров РФС с целью расторгнуть контракты с клубом.
Обновлено в 04:15
Футбол

Деян Ловрен: «Надеюсь, нам удастся пройти весь сезон без поражений»

Защитник Деян Ловрен заявил, что «Ливерпуль» может пройти весь сезон АПЛ без поражений.
Обновлено в 02:14
Футбол

Миятович объяснил, почему шансы Моуринью возглавить «Реал» высоки

Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович объяснил, почему шансы экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вернуться в испанский клуб высоки.
Обновлено в 06:08
Футбол

Кокорин: «Читаю Новый Завет. Буду рад чаще общаться со священником»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин признался, что хотел бы чаще видеться со священником.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол

«Арсенал» открыт к январской продаже Озила

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 08:29
Футбол

Мбаппе исполнилось 20 лет — инфографика

Собрали все достижения француза в одной инфографике. Главному молодому таланту мирового футбола сегодня исполняется 20 лет.
Обновлено в 09:05
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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