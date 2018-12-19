Футбол
ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС
ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФСИзвестия08:12
Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщила пресс-служба партии в четверг, 20 декабря. В сообщении отмечается, что в ЛДПР проявляют большой интерес к футболу.
Известия08:12
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Футбол
Ареоля продлил контракт с «ПСЖ» до 2023 года
Голкипер Альфонс Ареоля продолжит выступать за «ПСЖ». Французский вратарь продлил контракт на срок до лета 2023 года.
Обновлено в 08:08
Футбол
Игрок ФК «Ростов» получил тренерскую лицензию
Игрок футбольного клуба "Ростов" Тимофей Калачев получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А", сообщается на сайте команды.
Обновлено в 09:02
Футбол
Экс-тренер «Марселя» и «Лилля» Пасси вошел в штаб Анри в «Монако»
Обновлено в 08:33
Футбол
«Арсенал» осудил поведение фаната, бросившего бутылку в Алли
Один из болельщиков "канониров" бросил пластиковую бутылку, которая попала в голову полузащитнику "шпор" Деле Алли.
Обновлено в 08:48
Футбол
«Барселона» согласовала контракт с защитником «Валенсии» Мурильо
Контракт Мурильо с Валенсией рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 15 млн евро.
Обновлено в 07:01
Футбол
Ф. Торрес: «Ювентусу» стоит опасаться «Атлетико»
Если „Атлетико“ сыграет так, как умеет, и подойдёт к игре с должным менталитетом, то „Ювентусу“ стоит опасаться соперника.
Обновлено в 08:27
Футбол
ФУТБОЛ-Россия осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА
Россия, которая в 2018 году была страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира, обыграв команду Испании, но не прошла в полуфинал, уступив сборной Хорватии.
Обновлено в 08:51
Футбол
«МЮ» выделит на зимние трансферы 55 млн евро
Владельцы клуба предоставят норвежскому тренеру Уле-Гуннару Сульшеру, возглавившему накануне манкунианцев, порядка 55 миллионов евро.
Обновлено в 01:01
Футбол
«Крылья Советов» хотят подписать хавбека «Чертаново» Зиньковского
Обновлено в 07:06
Футбол
Игроки «Томи» решили расторгнуть контракты в одностороннем порядке
Согласно информации источника, несколько футболистов "Томи" решили подать заявления в Палату по разрешению споров РФС с целью расторгнуть контракты с клубом.
Обновлено в 04:15
Футбол
Деян Ловрен: «Надеюсь, нам удастся пройти весь сезон без поражений»
Защитник Деян Ловрен заявил, что «Ливерпуль» может пройти весь сезон АПЛ без поражений.
Обновлено в 02:14
Футбол
Миятович объяснил, почему шансы Моуринью возглавить «Реал» высоки
Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович объяснил, почему шансы экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вернуться в испанский клуб высоки.
Обновлено в 06:08
Футбол
Кокорин: «Читаю Новый Завет. Буду рад чаще общаться со священником»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин признался, что хотел бы чаще видеться со священником.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
«Арсенал» открыт к январской продаже Озила
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 08:29
Футбол
Мбаппе исполнилось 20 лет — инфографика
Собрали все достижения француза в одной инфографике. Главному молодому таланту мирового футбола сегодня исполняется 20 лет.
Обновлено в 09:05