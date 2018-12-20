Футбол

ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС
Известия
08:12

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщила пресс-служба партии в четверг, 20 декабря. В сообщении отмечается, что в ЛДПР проявляют большой интерес к футболу.
Известия08:12

Подробнее о событии

Лебедев: выдвижение — инициатива ЛДПР, речи о предвыборной программе пока нет

Чемпионат08:54

Лебедев: выдвижение на пост президента РФС — всего лишь инициатива ЛДПР

RT на русском09:41

Игорь Лебедев: У меня есть желание возглавить РФС, хотелось бы поговорить с Мутко

Советский спорт08:38

Игорь Лебедев: «Еще не решил, пойду ли на выборы главы РФС, но я точно против лимита на легионеров»

Спорт-Экспресс08:29

Лебедев примет решение о выдвижении на пост главы РФС после праздников

РИА Новости08:28

Депутат Лебедев: «Желание занять пост президента РФС у меня есть, хочу поговорить с Мутко»

Sport24.ru08:19

Фракция ЛДПР будет настаивать на кандидатуре Лебедева в РФС

Парламентская газета03:14
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Футбол

«Арсенал» осудил болельщика, бросившего бутылку в Деле Алли

«Арсенал» выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщика, кинувшего бутылку в полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.
Обновлено в 11:01
Футбол

Назван самый красивый гол группового этапа ЛЧ

Гол полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота «Тоттенхэма» признан самым красивым в групповом этапе Лиги чемпионов текущего сезона.
Обновлено в 10:45
Футбол

«ПСЖ» продлил контракт с Ареолой

Ареола оказался в академии «ПСЖ» в 2006 году, а через три года подписал первый профессиональный контракт с клубом.
Обновлено в 09:37
Футбол

Глушаков заявил, что хочет возглавить «Спартак»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свое посещения Высшей школы тренеров (ВШТ).
Обновлено в 09:01
Футбол

«Барселона» может арендовать Мурильо

Обновлено вчера в 11:34
Футбол

Пасси усилил тренерский штаб «Монако»

В качестве игрока Пасси провел более 500 матчей в чемпионате Франции, а в сезоне-1993 / 94 выступал за монегасков. https: / / t.co / 2Na8RY9F7U AS Monaco (@ AS_Monaco) 20 декабря 2018 г. После 17 туров команда Александра Головина занимает лишь 19-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции.
Обновлено в 05:28
Футбол

Игроки «Томи» приступили к разрыву контрактов с клубом

Как отмечается, футболисты не будут испытывать проблем в разрыве соглашений с клубом в одностороннем порядке из-за большого срока задолженностей перед ними по зарплатам.
Обновлено в 03:44
Футбол

Кроос и Милинкович-Савич находятся в шорт-листе «Интера»

"Интер" следующим летом намерен основательно укрепить линию полузащиты.
Обновлено в 10:24
Футбол

Березуцкий высмеял сидящих в СИЗО Кокорина и Мамаева

Обновлено в 07:57
Футбол

ФУТБОЛ-Россия осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Россия, которая в 2018 году была страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира, обыграв команду Испании, но не прошла в полуфинал, уступив сборной Хорватии.
Обновлено в 08:51
Футбол

Сульшер прибыл на первую тренировку «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 03:15
Футбол

«Крылья Советов» хотят подписать хавбека «Чертаново» Зиньковского

Обновлено в 07:06
Футбол

Ф. Торрес: «Ювентусу» стоит опасаться «Атлетико»

Если „Атлетико“ сыграет так, как умеет, и подойдёт к игре с должным менталитетом, то „Ювентусу“ стоит опасаться соперника.
Обновлено в 08:27
Футбол

Фабрегас может присоединиться к Головину в «Монако»

«Монако» заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.
Обновлено в 10:59
Футбол

Вадим Васильев: «„Монако“ должен стать сильнее в сложившейся ситуации»

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что красно-белые должны справиться с трудностями и стать сильнее.
Обновлено в 09:36
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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