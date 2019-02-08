Экономика

ЛДПР предложила удвоить налоговый вычет по НДФЛ за обучениеРИА Новости вчера в 14:21

Депутаты от ЛДПР Иван Сухарев, Сергей Каргинов и Владимир Сысоев внесли в Госдуму законопроект, который увеличивает в два раза размер социального налогового вычета по НДФЛ за обучение, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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1 С текстом законопроекта № 641225-7 "О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
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