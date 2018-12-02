Футбол

Л. Энрике: хотел, чтобы в группу к Испании попала сборная Германии
Чемпионат
09:25

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного турнира Евро-2020 для своей команды. Испанцы попали в группу F вместе с национальными командами Швеции, Норвегии, Румынии, Фарерских островов и Мальты.
Чемпионат09:25

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Группа жизни? Скажите это Черчесову, он будет в ярости

Спорт-Экспресс08:00

Л. Энрике: хотел, чтобы в группу к Испании попала сборная Германии

Чемпионат09:25

Сборная России сыграет с Бельгией и Шотландией в квалификации Евро-2020

Матч ТВ06:48

Рональд Куман: Нам досталась Германия - самая сильная команда из второй корзины, остальные соперники приемлемые

Советский спорт09:29

Германия получила шанс реабилитироваться – опять Голландия! Все группы отборочного турнира Евро-2020

Спорт уик-энд07:02

ЧМ-2019. Отборочный турнир. Украина сыграет в гостях с Испанией, Словения встретится с Латвией и другие матчи

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Sportbox.RUвчера в 04:00

Отбор на Евро-2020: Белорусские футболисты сыграют против Германии и Нидерландов

КП - Беларусь07:32
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Футбол

Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020

Именно шотландцы станут главным соперником нашей сборной за выход на Евро-2020, и в одном можно не сомневаться - матчи с этой командой отнимут у российских футболистов огромное количество сил.
Обновлено в 10:01
Футбол

Голы Игнатьева и Сулейманова принесли «Краснодару» победу над «Уралом»

В поединке 16-го тура команда Мурада Мусаева принимала на своем домашнем стадионе екатеринбургский «Урал» и переиграла соперника — 2:0. Оба гола были забиты во второй половине встречи, их авторами стали форварды «Краснодара» Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
Обновлено в 09:51
Футбол

Гол Педро помог «Челси» обыграть «Фулхэм» в матче АПЛ

Обновлено в 09:52
Футбол

«Милан» обыграл «Парму» благодаря голу с пенальти

Обновлено в 09:45
Футбол

«Фратрия» назвала интервью Ещенко провокацией со стороны «Спартака»

Обновлено в 09:29
Футбол

«Спартак» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита московского дерби

Букмекеры назвали фаворита матча 16-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи 2 декабря 2018 года запланировано на 19:00 мск.
Обновлено в 10:00
Футбол

Нисимура выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против «Ростова»

Обновлено в 08:43
Футбол

«Бетис» обыграл «Реал Сосьедад»

Обновлено в 08:20
Футбол

Моуринью вновь жестко раскритиковал Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вновь жестко раскритиковал полузащитника клуба Поля Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Футбол

Агент Сифуэнте: ЦСКА мог бы потянуть трансфер моего клиента

Агент эквадорского нападающего Джона Сифуэнте Франси Боде, прокомментировал слухи о том, что его клиентом интересуется московский ЦСКА.
Обновлено в 07:41
Футбол

Озил пропустит матч с «Тоттенхэмом» из-за спазма в спине

Обновлено в 09:07
Футбол

Мирзов: в подростковом возрасте у меня было прозвище Клинсман

Немного ходил на самбо и вольную борьбу, но футбол всегда был на первом месте. В подростковом возрасте даже прозвище появилось — Клинсман.
Обновлено в 09:41
Футбол

Берхалтер стал новым главным тренером сборной США по футболу

Контракт Берхалтера будет рассчитан на четыре года. Задачей специалиста будет выйти на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Обновлено в 04:20
Футбол

«Жирона» — «Атлетико»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне в матче 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» сыграет с «Атлетико».
Обновлено в 09:52
Футбол

Клопп: «Если людям не нравится наш футбол, мне нечем им помочь»

Матч "Ливерпуль" - "Эвертон" в рамках 14-го тура АПЛ будет сыгран 2 декабря и начнётся в 19:15 мск.
Обновлено в 05:43
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