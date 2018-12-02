Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного турнира Евро-2020 для своей команды. Испанцы попали в группу F вместе с национальными командами Швеции, Норвегии, Румынии, Фарерских островов и Мальты.

Л. Энрике: хотел, чтобы в группу к Испании попала сборная Германии

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