«Кёльн» спустя год вернулся в БундеслигуЧемпионат вчера в 19:39

За два тура до окончания чемпионата «Кёльн» опережает «Падерборн 07» на восемь очков. «Кёльн» вышел в Бундеслигу уже шестой раз с 2000 года – это рекорд среди ведущих европейских чемпионатов по количеству повышений в классе.

«Кёльн» спустя год вернулся в Бундеслигу

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