Футбол

Кьяртанссон: «Хотел забить больше, но главное, что „Рубин“ победил»Sport.ru вчера в 18:44

Сегодня в поединке третьего тура подопечные Эдуардо Докампо взяли верх над грозненским "Ахматом", переиграв гостей со счётом 1:0. Сразу после финального свистка Видар Кьяртанссон, ставший автором единственного мяча в игре, поделился впечатлениями от матча.
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Нападающий «Рубина»: Рад победе, но хотелось забить еще больше

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Кьяртанссон: хотелось забить больше, но рад, что «Рубину» удалось победить

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Кьяртанссон: «Хотелось забить больше, но самое главное, что „Рубин“ победил»

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