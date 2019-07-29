Футбол
Кьяртанссон: «Хотел забить больше, но главное, что „Рубин“ победил»Sport.ru вчера в 18:44
Сегодня в поединке третьего тура подопечные Эдуардо Докампо взяли верх над грозненским "Ахматом", переиграв гостей со счётом 1:0. Сразу после финального свистка Видар Кьяртанссон, ставший автором единственного мяча в игре, поделился впечатлениями от матча.
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Видар Кьяртанссон: «Игра получилась равная, но у „Рубина“ было больше шансов. Рады, что выиграли»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 16:05
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:18, Вашингтон
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