Футбол
Кьяртанссон: «Хотел забить больше, но главное, что „Рубин“ победил»Sport.ru вчера в 18:44
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
|46′
|60′
Олег Иванов
|63′
Бернард Бериша
|72′
Аблай Мбенг
Одисе Роши
Видар Орн Кьяртанссон
|73′
Игорь Коновалов
|76′
|80′
Евгений Харин
|85′
Михаил Гащенков
Конрад Михаляк
Олег Данченко
|88′
Хвича Кварацхелия
Бека Микелтадзе
|90′+3′
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
69
Степанов
11
Давиташвили
18
Могилевец
10
Коновалов
7
Подберезкин
26
Микелтадзе
8
Кьяртанссон
16
Городов
15
Семенов
20
Нижич
23
Швец
40
Уциев
77
Бериша
9
Михаляк
11
Силва
59
Харин
19
Иванов
21
Роши
Ахмат
Расстановка 3‑5‑2
Сегодня в поединке третьего тура подопечные Эдуардо Докампо взяли верх над грозненским "Ахматом", переиграв гостей со счётом 1:0. Сразу после финального свистка Видар Кьяртанссон, ставший автором единственного мяча в игре, поделился впечатлениями от матча.
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Видар Кьяртанссон: «Игра получилась равная, но у „Рубина“ было больше шансов. Рады, что выиграли»
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