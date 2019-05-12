Автоспорт

Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при ИспанииRT на русском 13:35

Квят стартовал девятым и, несмотря на заминку во время пит-стопа, сумел сохранить свою позицию на финише гонки. Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании.
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Видео: Квят обгоняет Райкконена и два «Хааса» на Гран-при Испании

Чемпионат14:05

Даниил Квят: «Уверен, у „Торо Россо“ впереди хорошие дни»

Матч ТВ13:51

Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании

RT на русском13:35

Даниил Квят: «Могли набрать сегодня больше очков, но в любом случае мы довольны»

Спорт-Экспресс13:20

Квят: в Испании мы могли бы быть седьмыми, но проиграли гонку на пит-лейн

РИА Новости15:15

Квят: Мы потеряли много времени на пит-стопе

F1news.ru15:58

Даниил Квят: «Получил большое удовольствие от гонки»

Sports.ru11:51
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Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Политика

Партия Порошенко обвинила Россию в «нарушении» прав коренных народов

В тексте сообщения сказано, что одной из тем повестки дня на заседании парламента, запланированного на 14 мая, может стать проект постановления «Об обращении Верховной Рады к ООН ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации».
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Баскетболист НБА подрался с россиянами в Латвии

Обновлено в 17:43
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Политика

Путин рассказал о чувствах во время шествия «Бессмертного полка»

В этом году в акции «Бессмертный полк» в России приняли участие более 10 млн человек. Путин в пятый раз стал одним из участников шествия.
Обновлено в 07:39
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено в 10:00
Общество

Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 21:01
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Политика

Эквадор передаст США документы и личные вещи Ассанжа

Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне, говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.
Обновлено в 13:40
Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено в 19:16
Здоровье

Почти 38 млн россиян прошли тестирование на ВИЧ в 2018 году

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Обновлено в 20:30
Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Происшествия

Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела

Три уголовных дела возбуждены по факту хищения акций компании осуждённого миллиардера Александра Сабадаша.
Обновлено в 17:05
Общество

В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»

Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
Космос

Россия направила НАСА вопросы по поводу запаха спирта на МКС

Российская сторона направила в НАСА замечания и вопросы в связи с выбросом изопропилового спирта в атмосферу МКС, сообщил РИА «Новости» глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
Обновлено 09 мая в 20:56
Армия и оружие

Иран призвал США покинуть Ближний Восток

Командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 16:31
Происшествия

В Гатчинском парке живодеры сломали лебедю шею

Обновлено в 21:28
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено в 20:24
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Культура

Танец Волочковой босиком на Мальдивах попал на видео

В интернете появилось видео, на котором российская балерина Анастасия Волочкова танцует босиком на Мальдивах.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Транспорт

Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры

В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Общество

Кадры для Приморья: растить, искать, привлекать лучших

Денис Дега, руководитель Центра комплексной поддержки мигрантов, руководитель комитета по регулированию рынка труда и миграционной политике, профессиональному образованию и подготовке кадров Приморского регионального отделения «Деловой России», прокомментировал PRIMPRESS ситуацию на рынке труда Приморского края.
Обновлено в 19:11
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
ЖКХ

Завтра в городах области начнутся гидравлические испытания

В Тольятти пройдут испытания тепловых сетей с 13 по 17 мая.
Обновлено в 11:12
Футбол

Коутиньо выбыл примерно на 10 дней

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил травму в матче с «Хетафе» (2:0). Бразилец рискует пропустить финал Кубка Испании с «Валенсией», поскольку восстановление займет около 10 дней, и он должен начать тренироваться прямо перед игрой.
Обновлено в 17:42
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Музыка

«Евровидение-2019» началось в Израиле

Обновлено в 14:19
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Итальянская автогоночная команда, участвующая в чемпионате «Формулы-1», одна из двух команд, владельцем которых является австрийский концерн Red Bull. Все гонщики команды, кроме Себастьена Бурде, являлись участниками программы поддержки молодых гонщиков Red Bull - Red Bull Junior Team.
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