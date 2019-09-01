Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки. Ранее сообщалось, что Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем пилоте "Формулы-2".

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Футбол Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Шоу-бизнес Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.

Футбол Александр Медведев: Голевых моментов у «Зенита» сегодня было больше Спартак с 14 очками занимает шестое место. В следующем туре Спартак дома сыграет против Урала, а Зенит на своем поле примет Арсенал.

Армия и оружие В Йемене не менее 86 человек погибли при авиаударе по тюрьме Ранее йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что 60 человек погибли, 50 получили ранения в результате авиаудара арабской коалиции по тюрьме в провинции Дамар.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

Транспорт В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик» В торжественном открытии движения "Чижиков" в полном объеме принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который поблагодарил строителей за проделанную работу и лично опробовал один из маршрутов.

Путешествия Стало известно, сколько в среднем тратили россияне на отдых летом Эксперты выяснили, что средний чек российских граждан на летний отдых в нынешнем году в среднем составил 88 тысяч рублей.

Футбол «Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ.

Происшествия В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.

Политика Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в в воскресенье, 1 сентября.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Происшествия В Самаре из-за падения мраморной плиты погиб ребенок Мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика в Самаре. Об этом сообщает СК региона, передает РИА "Новости".

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Футбол Медведев прокомментировал летнюю трансферную кампанию «Зенита» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о трансферной кампании сине-бело-голубых.

Футбол Шюррле: «VAR отменил наш гол, но „Спартак“ играл лучше „Зенита“» Встреча, проходившая в Москве, завершилась победой гостей со счетом 1:0. При этом взятие ворот «Зенита» было отменено после просмотра видеоповтора.

Футбол Томас Цорн: «Думаю, что Промеса вернуть реально» Генерального директор «Спартака» Томас Цорн высказался относительно возможного возвращения в команду полузащитника Квинси Промеса.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Экономика Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.

Экономика Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Общество Перечислены изменения в жизни россиян с сентября Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.