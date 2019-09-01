Автоспорт
Газета.RuКвят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки. Ранее сообщалось, что Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем пилоте "Формулы-2".
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Футбол
Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
Российская газета 15:37
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru 14:29
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз
Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.
ФАН 11:19
Общество
Известный каннибал стал поваром
Lenta.ru 10:08
Футбол
Александр Медведев: Голевых моментов у «Зенита» сегодня было больше
Спартак с 14 очками занимает шестое место. В следующем туре Спартак дома сыграет против Урала, а Зенит на своем поле примет Арсенал.
Советский спорт 15:07
Армия и оружие
В Йемене не менее 86 человек погибли при авиаударе по тюрьме
Ранее йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что 60 человек погибли, 50 получили ранения в результате авиаудара арабской коалиции по тюрьме в провинции Дамар.
РИА Новости 13:18
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54
Транспорт
В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик»
В торжественном открытии движения "Чижиков" в полном объеме принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который поблагодарил строителей за проделанную работу и лично опробовал один из маршрутов.
Российская газета 08:42
Музыка
Питер отличился рекордным исполнением гимна
Вести.Ru 14:00
Игры
Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
Игромания.ру 08:04
Путешествия
Стало известно, сколько в среднем тратили россияне на отдых летом
Эксперты выяснили, что средний чек российских граждан на летний отдых в нынешнем году в среднем составил 88 тысяч рублей.
Ридус 15:21
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ.
Спорт-Экспресс 12:39
Происшествия
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
РБК 07:13
Политика
Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии
Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в в воскресенье, 1 сентября.
РБК 15:52
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
В Самаре из-за падения мраморной плиты погиб ребенок
Мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика в Самаре. Об этом сообщает СК региона, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:08
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Футбол
Медведев прокомментировал летнюю трансферную кампанию «Зенита»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о трансферной кампании сине-бело-голубых.
Чемпионат 15:08
Футбол
Шюррле: «VAR отменил наш гол, но „Спартак“ играл лучше „Зенита“»
Встреча, проходившая в Москве, завершилась победой гостей со счетом 1:0. При этом взятие ворот «Зенита» было отменено после просмотра видеоповтора.
Bookmaker-ratings.ru 15:47
Футбол
Томас Цорн: «Думаю, что Промеса вернуть реально»
Генерального директор «Спартака» Томас Цорн высказался относительно возможного возвращения в команду полузащитника Квинси Промеса.
Sports.ru 15:43
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Экономика
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
ТАСС 14:50
Экономика
Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости 13:15
Общество
Перечислены изменения в жизни россиян с сентября
Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru вчера в 04:03
Футбол
Марат Сафин: У «Спартака» ни физухи, ни класса, ни рисунка
Может, Шюррле и хороший игрок, но стабильности нет.
Советский спорт 15:03
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31