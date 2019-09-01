Автоспорт

Газета.RuГазета.RuКвят занял седьмое место на Гран-при Бельгии

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки. Ранее сообщалось, что Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем пилоте "Формулы-2".
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