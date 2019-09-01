Автоспорт
Газета.RuКвят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки. Ранее сообщалось, что Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем пилоте "Формулы-2".
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Общество
Ураган «Дориан» достиг Багамских островов
Ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане и усилившийся до максимальной - пятой - категории по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Багамских островов.
ТАСС 13:23
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» собрал в прокате в РФ 1 млрд рублей
Менее чем за месяц лента собрала в российском прокате 1 млрд рублей.
RuNews24.ru вчера в 10:33
Армия и оружие
Специалисты назвали 10 лучших отечественных вертолетов
Специалисты назвали 10 лучших вертолетов, созданных отечественными компаниями.
OAnews 12:20
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек
Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию техасского города Одесса.
РИА Новости 10:45
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Политика
В Госдуме прокомментировали удар США по Идлибу
Антон Морозов – депутат нижней палаты российского парламента – прокомментировал удар авиации США по зоне деэскалации в Идлибе.
Свободная Пресса 10:44
Общество
Власти Москвы ответили на сообщения об отмене школьных линеек
28 августа газета «Коммерсант» писала со ссылкой на родителей учеников, что в некоторых школах Москвы отменили торжественные линейки в честь начала учебного года.
Известия 10:04
Происшествия
МВД прокомментировало смерть избитого полицейским подростка
Управление МВД России по Брянской области прокомментировало смерть 17-летнего юноши, избитого бывшим майором полиции.
Lenta.ru 12:15
Происшествия
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере
Гонка 13-го этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden французе Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2".
Российская газета 08:01
Политика
Президент Германии поблагодарил Америку за победу над нацизмом
Сила армии Соединенных Штатов совместно с союзниками «победила национал-социализм на западе и на востоке», заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на торжественной церемонии в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Взгляд.ру 11:47
Общество
Елизавета II подшутила над американскими туристами
Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.
Газета.Ru 11:56
Шоу-бизнес
Россияне молятся за сдавшего позиции Бориса Корчевникова
В последнее время ведущий Борис Корчевников сильно изменился. Его внешние перемены все чаще вызывают беспокойство у верных фанатов.
Дни.ру 05:09
Политика
Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе
По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии.
РБК 13:37
Происшествия
Футбольные фанаты устроили шествие с файерами по российскому городу
Фанаты московского ЦСКА устроили шествие по Туле перед матчем чемпионата России с местным «Арсеналом».
Lenta.ru 12:08
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с будущей новой мачехой
Игорь Вдовин вышел в свет со своей новой возлюбленной — 33-летней Еленой Николаевой, ведущей передачи «Утро России».
7Дней.ру 13:00
Здоровье
Британию заполонили нелегальные онлайн-аптеки
Издание пишет, что нелегальные интернет-аптеки Британии выдают себя за семейные компании, продавая при этом поддельные обезболивающие, лекарства от бессонницы и другие препараты.
Коммерсантъ 10:07
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Транспорт
На участках Комендантского и Богатырского запустили рабочее движение
В воскресенье, 1 сентября в Петербурге состоялся запуск рабочего движения на участках Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы и Богатырского проспекта от улицы Гаккелевской до улицы Байконурской.
АБН 04:15
Наука
Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 05:19
Гаджеты
Huawei выбрала дату презентации флагманов Mate 30
Китайская компания Huawei проведет презентацию новых флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro 19 сентября. Об этом сообщается в Twitter бренда.
Экономика сегодня 13:53
Происшествия
В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына
"В Дюртюлинском районе арестована женщина, обвиняемая в убийстве своего сына", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:20
Общество
Памятник Фаине Раневской открыли в Петербурге
Памятник легендарной актрисе Фаине Раневской открыли на севере Санкт-Петербурга в сквере на проспекте Сизова.
ТАСС 09:38
Шоу-бизнес
Яна Рудковская и Евгений Плющенко станцевали на Дрезденском балу
Недавно телеведущая разместила видео с Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербург, на котором они с мужем кружатся в танце.
OAnews 11:30
Футбол
«Краснодар» победил «Урал» и вышел на первое место
Свободная Пресса 09:06