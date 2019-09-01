Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки. Ранее сообщалось, что Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем пилоте "Формулы-2".

Политика Правила призыва в армию изменились в России С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Общество Ураган «Дориан» достиг Багамских островов Ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане и усилившийся до максимальной - пятой - категории по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Багамских островов.

Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию техасского города Одесса.

Происшествия В Беслане почтят память жертв теракта На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.

Политика В Госдуме прокомментировали удар США по Идлибу Антон Морозов – депутат нижней палаты российского парламента – прокомментировал удар авиации США по зоне деэскалации в Идлибе.

Общество Власти Москвы ответили на сообщения об отмене школьных линеек 28 августа газета «Коммерсант» писала со ссылкой на родителей учеников, что в некоторых школах Москвы отменили торжественные линейки в честь начала учебного года.

Происшествия МВД прокомментировало смерть избитого полицейским подростка Управление МВД России по Брянской области прокомментировало смерть 17-летнего юноши, избитого бывшим майором полиции.

Происшествия Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере Гонка 13-го этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden французе Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2".

Политика Президент Германии поблагодарил Америку за победу над нацизмом Сила армии Соединенных Штатов совместно с союзниками «победила национал-социализм на западе и на востоке», заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на торжественной церемонии в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Общество Елизавета II подшутила над американскими туристами Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.

Шоу-бизнес Россияне молятся за сдавшего позиции Бориса Корчевникова В последнее время ведущий Борис Корчевников сильно изменился. Его внешние перемены все чаще вызывают беспокойство у верных фанатов.

Политика Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии.

Происшествия Футбольные фанаты устроили шествие с файерами по российскому городу Фанаты московского ЦСКА устроили шествие по Туле перед матчем чемпионата России с местным «Арсеналом».

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с будущей новой мачехой Игорь Вдовин вышел в свет со своей новой возлюбленной — 33-летней Еленой Николаевой, ведущей передачи «Утро России».

Здоровье Британию заполонили нелегальные онлайн-аптеки Издание пишет, что нелегальные интернет-аптеки Британии выдают себя за семейные компании, продавая при этом поддельные обезболивающие, лекарства от бессонницы и другие препараты.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.

Транспорт На участках Комендантского и Богатырского запустили рабочее движение В воскресенье, 1 сентября в Петербурге состоялся запуск рабочего движения на участках Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы и Богатырского проспекта от улицы Гаккелевской до улицы Байконурской.

Наука Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.

Гаджеты Huawei выбрала дату презентации флагманов Mate 30 Китайская компания Huawei проведет презентацию новых флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro 19 сентября. Об этом сообщается в Twitter бренда.

Общество Памятник Фаине Раневской открыли в Петербурге Памятник легендарной актрисе Фаине Раневской открыли на севере Санкт-Петербурга в сквере на проспекте Сизова.