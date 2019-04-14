Автоспорт

Квят врезался в два болида на «Формуле-1»Известия 06:31

Болид российского гонщика Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с болидами Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, представляющими команду McLaren, во время третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая. Инцидент произошел на шестом повороте первого круга во время соревнований в Шанхае в воскресенье, 14 апреля.
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Франц Тост: «Решили снять Квята с гонки, чтобы сохранить ресурс двигателя»

Матч ТВ07:24

Квят не согласился с полученным во время Гран-при Китая штрафом

Газета.Ru05:06

Квят не согласен со штрафом на Гран-при Китая

Sport.ru05:44

Квят: «Не согласен со штрафом и не понимаю логику стюардов»

Sport24.ru05:59

Карлос Сайнс – об аварии с Квятом: «Многое происходит в гонке вне нашего контроля»

Спорт-Экспресс04:55

Франц Тост: «Квят не мог избежать столкновения»

Sports.ru06:57

Хюлькенберг: похоже, что проблема связана с MGU-K. Разочаровывающая гонка

Чемпионат07:20
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:28, Ашберн
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:21
Политика

В штабе Порошенко допустили проведение дебатов на стадионе 19 апреля

Ранее Порошенко заявлял, что готов встретиться с Зеленским дважды: 14 апреля на стадионе и 19 апреля на телевидении.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода

Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ в Ровенской области

Сторонники «новой церкви» захватили Свято-Иоанно-Богословскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Копытов Ровенской области, пишет РИА Новости со ссылкой на местный союз православных журналистов.
Обновлено 12 апреля в 09:23
Шоу-бизнес

Волочкова украсила дом воздушными шарами для возлюбленного

Судя по снимку, балерина украсила дом воздушными шарами красного и золотого цветов в форме сердца, в том числе выставила приборы для празднования на нескольких персон.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Депутата Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге

Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге.
Обновлено в 04:22
Политика

Владимир Путин и Дмитрий Медведев отчитались о доходах

Декларации опубликованы на сайте Кремля. За 2018 год доход президента России Владимира Путина составил 8 млн 648 тыс. 353 рубля.
Обновлено вчера в 01:41
Гаджеты

Ночная зарядка может «сжечь» смартфон

Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Общество

ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия

Украинцы на телегах пытались провезти контрабанду в Белоруссию

На границе задержали двоих человек, которые незаконно провозили 800 килограммов сала Погранслужба Украины сообщила о задержании двоих граждан страны, которые пытались вывезти в Белоруссию 800 килограммов сала из Волынской области.
Обновлено в 01:52
Политика

Адвокат Ассанжа обвинила Эквадор в оправдании британской полиции

Власти Эквадора заявлениями о неуважительном поведении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пытаются оправдать незаконное вторжение сотрудников правоохранительных органов Великобритании на территорию дипломатического представительства страны, считает его адвокат Дженнифер Робинсон.
Обновлено в 07:20
Спорт

Красная дорожка – Вайцеховская об итогах ледового сезона

Обновлено в 05:00
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Началось серийное производство зенитного комплекса С-350 на брянских шасси

Обновлено в 04:25
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Экономика

Набиуллина считает, что пик годовой инфляции пройден

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что пик годовой инфляции, скорее всего, уже пройден.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121

Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Авто

Определены самые популярные подержанные иномарки в России

Обновлено в 03:23
Политика

Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Культура

Умерла художница Ксения Успенская

Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:27
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью

Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи

Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

В Подмосковье задержали двух мужчин с 30 кг наркотиков

Полицейские задержали в Подмосковье двух мужчин, в автомобиле которых обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено в 05:06
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Единоборства

Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов

Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
Обновлено в 06:38
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Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
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