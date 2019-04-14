Квят врезался в два болида на «Формуле-1»Известия 06:31

Болид российского гонщика Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с болидами Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, представляющими команду McLaren, во время третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая. Инцидент произошел на шестом повороте первого круга во время соревнований в Шанхае в воскресенье, 14 апреля.

Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

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