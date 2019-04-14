Автоспорт
Квят врезался в два болида на «Формуле-1»Известия 06:31
Болид российского гонщика Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с болидами Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, представляющими команду McLaren, во время третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая. Инцидент произошел на шестом повороте первого круга во время соревнований в Шанхае в воскресенье, 14 апреля.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:28, Ашберн
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Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
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Адвокат Ассанжа обвинила Эквадор в оправдании британской полиции
Власти Эквадора заявлениями о неуважительном поведении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пытаются оправдать незаконное вторжение сотрудников правоохранительных органов Великобритании на территорию дипломатического представительства страны, считает его адвокат Дженнифер Робинсон.
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Красная дорожка – Вайцеховская об итогах ледового сезона
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В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
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Началось серийное производство зенитного комплекса С-350 на брянских шасси
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Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121
Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Авто
Определены самые популярные подержанные иномарки в России
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Политика
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Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
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Умерла художница Ксения Успенская
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МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
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Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
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Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
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В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
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Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
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