Автоспорт

Квят стал третьим в сумасшедшей гонке в Германии, Ферстаппен победилСпорт-Экспресс 11:04

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал третьим в гонке "Гран-при Германии". Он уступил только Максу Ферстаппену на "Ред Булле" и Себастьяну Феттелю из "Феррари", который стартовал 20-м. Замкнул четверку Лэнс Стролл из "Рейсинг Пойнт".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гран-при Германии: Квят завоевал подиум впервые с 2016 года

Советский спорт11:43

Макс Ферстаппен: «Мой разворот на 360 градусов - это даже было весело»

Спорт-Экспресс14:39

Макс Ферстаппен: «Потрясающе выиграть в такой гонке»

Sportbox.RU12:34

Формула-1. Ферстаппен выиграл гонку в Германии, Квят принес Toro Rosso 2-й подиум в истории

Вести.Ru11:28

Макс Ферстаппен: «Потрясающе выиграть в такой гонке»

Матч ТВ12:34

Ферстаппен: сделал разворот на 360 градусов для толпы болельщиков

Чемпионат14:03

Макс Ферстаппен: «Выиграть такую гонку – потрясающе»

Sports.ru11:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:19, Вашингтон
Армия и оружие

В Донбассе украинские морпехи устроили бунт

Обновлено в 16:44
Футбол

Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины

Обновлено в 16:01
Автоспорт

Как Квят отреагировал на третье место на Гран-при Германии

Обновлено в 15:51
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели

Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено вчера в 19:51
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Происшествия

ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»

Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Здоровье

В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача

В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Общество

Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора». Овны У Овнов удачное время для того, чтобы заняться укреплением связей.
Обновлено 25 июля в 18:00
Общество

Синоптики анонсировали рекордное похолодание июля

Последние показатели соответствуют средней норме для августа за последние годы. Ранее суббота, 27 июля, стала самым жарким днем июля.
Обновлено в 08:01
Политика

Президент встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Обновлено вчера в 11:18
Общество

Наина Ельцина откроет памятную скамейку на набережной в Екатеринбурге

В Центре решили продавать именные скамейки на набережной Исети. Скамейка Наины Иосифовны — первая именная лавочка на набережной.
Обновлено вчера в 02:11
Футбол

11 звезд АПЛ сдали положительные допинг-пробы и не понесли наказания

В Великобритании 11 звездных игроков местной Премьер-лиги сдали положительные допинг-пробы и не понесли за это ответственности, рассказал источник таблоида Mirror.co.uk.
Обновлено в 05:52
Экономика

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Футбол

«Ньюкасл» хочет подписать защитника ПСЖ

Защитник ПСЖ Стэнли Нсоки может продолжить карьеру в Англии. Игроком интересуется «Ньюкасл». Стороны пока не могут сойтись в цене.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие

Израиль провел секретные испытания системы ПРО на Аляске

Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 11:14
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:28
Армия и оружие

На учениях ВДВ под Ульяновском показали пикапы «Нива» с миномётами

Напомним, что специальные автомобили "Нива" 4Х4 для Министерства обороны впервые были продемонстрированы в 2017 году на совместных учениях российских и белорусских десантников под Ульяновском.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Подростков задержали за двойное убийство в Подмосковье

Двух несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении двойного убийства в городе Талдоме Московской области.
Обновлено в 15:57
Культура

Путин поздравил с днем рождения актрису Инну Макарову

Президент отметил, что актрисе удалось создать целую галерею ярких образов. Владимир Путин поздравил с 93-летием актрису Инну Макарову.
Обновлено в 05:51
Политика

Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в Москве

Обновлено в 07:54
Политика

Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым

Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Здоровье

В Индии родился ребенок-русалка

По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
Обновлено в 11:41
Футбол

Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Футбол

Назван лучший игрок футбольного матча ЦСКА — «Локомотив»

Как передавало ИА REGNUM, 28 июля московский ЦСКА обыграл столичный «Локомотив» в домашнем матче третьего тура чемпионата России.
Обновлено в 15:56
Футбол

«Милан» уступил «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов

Португальская «Бенфика» обыграла «Милан» в матче Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 17:09
Политика

День ВМФ в Петербурге завершился салютом из 30 залпов

В 22:30 в воскресенье, 28 июля, в Северной столице завершили празднование Дня военно-морского флота артиллерийским салютом.
Обновлено в 15:46
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено 26 июля в 07:22
Здоровье

Ученые рассказали, как опасен секс в пожилом возрасте

Обновлено в 04:51
Политика

Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Интернете

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю.
Обновлено вчера в 14:58
ещё по теме
Макс Ферстаппен
Потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1, победитель гонки Формула-3 Мастерс 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Даниил Квят
Российский автоспорт
Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное