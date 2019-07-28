Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".

Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

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