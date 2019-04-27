Боттас показал лучшее время в квалификации в Баку, Квят — шестойМатч ТВ вчера в 11:06

Финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время в ходе квалификации Гран-при Азербайджана. Второе время осталось за его партнером по команде британцем Льюисом Хэмилтоном, а тройку лучших замкнул немец Себастьян Феттель из «Феррари».

Боттас показал лучшее время в квалификации в Баку, Квят — шестой

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