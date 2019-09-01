Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».

Квят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1»

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