Автоспорт

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексКвят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1»

Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».
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