Автоспорт
Давыдов.ИндексКвят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1»
Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:28, Вашингтон
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Почти 600 тыс. человек посетили за шесть дней Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019) в подмосковном Жуковском.
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Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
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В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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