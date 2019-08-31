Автоспорт
Давыдов.ИндексКвят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1»
Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».
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Теннис
Кирьос назвал Калинскую своей любимой теннисисткой
RT на русском 17:27
Политика
Президент Польши хочет выставить счет Германии за Вторую мировую
Президент Польши вновь намерен выставить счет Германии: в 80-летнюю годовщину начала Второй мировой войны Анджей Дуда дал интервью газете Bild, в котором заявил, целью сговора Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера было уничтожение Польши.
BFM.ru 10:58
Общество
Губернатор Южной Каролины объявил эвакуацию побережья из-за урагана
На всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация, заявил губернатор Генри Макмастер.
РИА Новости 19:29
Политика
Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный»
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».
Ведомости 17:01
Политика
Пенс и Зеленский обсудили энергетическую независимость Украины
Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили энергетическую независимость Украины.
ФАН 17:17
Экономика
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
Коммерсантъ 19:12
Происшествия
В Британии осудили пятерых мужчин, насиловавших школьниц
В Великобритании осудили пятерых членов банды насильников школьниц.
РЕН ТВ 20:01
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
Известия 07:34
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Политика
Нарышкин пообещал не «зеркалить» отказ приглашать Путина в Польшу
Россия не будет «зеркально» отвечать на действия Польши, которая не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
РБК 19:59
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Общество
В Москве завершилась несанкционированная акция протеста
Говорит Москва вчера в 10:48
Космос
Астрономическая осень придет на Сахалин 23 сентября
Осеннее равноденствие сравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли короче, там наступает астрономическая весна.
АСТВ 19:08
Шоу-бизнес
Меган Маркл прячет маленького сына от собственного отца
Экспресс газета 14:22
Интернет
В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака
Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.
REGNUM 05:34
Футбол
Вильярреал — Реал 2:2
Вингер «Реала» Гарет Бэйл сделал дубль в матче 3-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:2). 30-летний хавбек, который мог покинуть мадридскую команду летом, отличился на 45-й и 86-й минутах.
Sports.ru 16:51
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
Общество
Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 см
RT на русском вчера в 11:38
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости 10:19
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы родителям о вакцинации детей от гриппа
Эксперты Роспотребнадзора рассказали родителям, когда лучше всего делать прививки от гриппа детям.
Kazanfirst.ru 14:34
Происшествия
Пилот и пассажир погибли после жесткой посадки вертолета в Подмосковье
Вести Подмосковья 10:28
Хоккей
Барбашев подписал контракт с «Сент-Луисом» на два года
Российский нападающий Иван Барбашев подписал контракт с «Сент-Луисом», сообщает официальный сайт лиги.
Спорт-Экспресс 20:14
Происшествия
Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche
Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.
Известия 18:39
Происшествия
В Делегатском парке ребенок упал с аттракциона
Москва 24 09:06