Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».

Квят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1»

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Хоккей Барбашев подписал контракт с «Сент-Луисом» на два года Российский нападающий Иван Барбашев подписал контракт с «Сент-Луисом», сообщает официальный сайт лиги.