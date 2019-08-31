Автоспорт

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексКвят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1»

Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».
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Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили энергетическую независимость Украины.
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Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
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Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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Россия не будет «зеркально» отвечать на действия Польши, которая не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
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Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам

Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
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Вильярреал — Реал 2:2

Вингер «Реала» Гарет Бэйл сделал дубль в матче 3-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:2). 30-летний хавбек, который мог покинуть мадридскую команду летом, отличился на 45-й и 86-й минутах.
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Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
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Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 см

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Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб

Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
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