Автоспорт

Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в БакуЭкономика сегодня вчера в 14:46

В Баку прошла квалификация Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Российскому гонщику Даниилу Квяту из команды «Торо Россо» удалось занять шестое место. Выиграл квалификацию финский спортсмен команды «Мерседес» Валттери Боттас.
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Боттас показал лучшее время в квалификации в Баку, Квят — шестой

Матч ТВвчера в 11:06

Сценарий для драмы

Красная звездавчера в 17:02

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Квят – шестой

Советский спортвчера в 11:07

«Здесь нужно иметь яйца». Квят - о квалификации Гран-при Азербайджана

Спорт-Экспрессвчера в 13:32

Мир: Завершилась квалификация на Формуле 1

МИА МИРвчера в 13:55

Формула 1 в Баку: Финн Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Москва-Баку.ruвчера в 11:29

Албон: возможно, мне не хватило уверенности, чтобы прогреть шины

Чемпионатвчера в 13:26
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Политика

Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев

Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Пожар на заводе «Красмаш» в Красноярске полностью потушен

Пожар на территории завода «Красмаш», который возник на красноярском предприятии в пятницу, полностью ликвидировали в воскресенье утром, передает ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес

Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо

Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в синагоге

Сотрудники правоохранительных органов США установили личность подозреваемого в стрельбе в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено вчера в 21:36
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено 25 апреля в 06:50
Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено вчера в 10:24
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

«Первый канал» будет информировать о результатах начатой проверки, — сообщил Эрнст.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем

Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Религия

Депутат Госдумы РФ Н.Д. Боева поздравляет ейчан с Пасхой

Пусть яркий пасхальный свет озарит ваши дома, пусть ваши души наполняются верой, помыслы – добром, а сердца – любовью.
Обновлено 26 апреля в 04:25
Политика

Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

National Interest рассказал о способе «помирить» Россию и США

Для нормализации отношений между странами США могли бы заключить временное соглашение с Россией, которое затем можно будет заменить постоянным договором.
Обновлено вчера в 23:13
Космос

Запуск спутника «Глонасс-М» отложили на две недели

Запуск навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесли с 13 на 27 мая. Почему принято такое решение пока не известно.
Обновлено в 00:30
Политика

Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:51
Кино

Хлоя Морец сыграет главную роль в фильме про Тома и Джерри

Обновлено вчера в 09:21
Армия и оружие

Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного

Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено вчера в 07:53
Политика

Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты

Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Общество

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе

Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес

У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь

Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено вчера в 04:05
Политика

Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

Обновлено вчера в 18:48
Наука

Вакцину против рака толстой кишки успешно протестировали на людях

Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
Обновлено 26 апреля в 15:32
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

Трупы членов семьи из пяти человек нашли в колодце в Уфе

Обновлено вчера в 05:37
Шоу-бизнес

Лолита сообщила о слежке за ней

Обновлено вчера в 16:35
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено вчера в 09:20
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Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
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