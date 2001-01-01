Автоспорт
Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в БакуЭкономика сегодня вчера в 14:46
В Баку прошла квалификация Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Российскому гонщику Даниилу Квяту из команды «Торо Россо» удалось занять шестое место. Выиграл квалификацию финский спортсмен команды «Мерседес» Валттери Боттас.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Политика
Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев
Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Пожар на заводе «Красмаш» в Красноярске полностью потушен
Пожар на территории завода «Красмаш», который возник на красноярском предприятии в пятницу, полностью ликвидировали в воскресенье утром, передает ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес
Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо
Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в синагоге
Сотрудники правоохранительных органов США установили личность подозреваемого в стрельбе в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено вчера в 21:36
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено 25 апреля в 06:50
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено вчера в 10:24
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
«Первый канал» будет информировать о результатах начатой проверки, — сообщил Эрнст.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем
Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Религия
Депутат Госдумы РФ Н.Д. Боева поздравляет ейчан с Пасхой
Пусть яркий пасхальный свет озарит ваши дома, пусть ваши души наполняются верой, помыслы – добром, а сердца – любовью.
Обновлено 26 апреля в 04:25
Политика
Филарет раскритиковал статус ПЦУ
Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
National Interest рассказал о способе «помирить» Россию и США
Для нормализации отношений между странами США могли бы заключить временное соглашение с Россией, которое затем можно будет заменить постоянным договором.
Обновлено вчера в 23:13
Космос
Запуск спутника «Глонасс-М» отложили на две недели
Запуск навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесли с 13 на 27 мая. Почему принято такое решение пока не известно.
Обновлено в 00:30
Политика
Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:51
Кино
Хлоя Морец сыграет главную роль в фильме про Тома и Джерри
Обновлено вчера в 09:21
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты
Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Общество
Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе
Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес
У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь
Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено вчера в 04:05
Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
Обновлено вчера в 18:48
Наука
Вакцину против рака толстой кишки успешно протестировали на людях
Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
Обновлено 26 апреля в 15:32
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Трупы членов семьи из пяти человек нашли в колодце в Уфе
Обновлено вчера в 05:37
Шоу-бизнес
Лолита сообщила о слежке за ней
Обновлено вчера в 16:35
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено вчера в 09:20