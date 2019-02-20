Автоспорт
Квят показал лучшее время в третий день предсезонных тестов «Ф-1»РИА Новости 12:38
Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят показал лучшее время в третий день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне. Свой лучший круг россиянин прошел за 1 минуту 17,704 секунды. Квят также стал одним из лидеров по пройденной дистанции (137 кругов).
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Гаджеты
Samsung представила смартфон с гибким складным экраном
Обновлено в 15:11
Политика
Путин пообещал доплатить пенсионерам
Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию объяснил, почему российские пенсионеры справедливо почувствовали себя обманутыми, и распорядился выплатить им те деньги, которые они недополучили в 2019 году.
Обновлено в 05:06
Хоккей
ЦСКА стал обладателем Кубка Континента
Обновлено в 14:19
Спорт
Эберг победила в индивидуальной гонке на ЧЕ, Сливко стала шестой
Шведская биатлонистка Ханна Эберг победила в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы, который проходит в белорусском центре олимпийской подготовки Раубичи под Минском.
Обновлено в 13:44
Спорт
Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста
Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Германии вскрыли схему вывода денег из России в Европу
Следователи в Германии конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в рамках расследования дела о схеме отмывания денег, связанной с Россией, пишет Associated Press.
Обновлено в 14:05
Политика
Совет ЕС одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве
Представители стран ЕС при союзе на уровне Coreper одобрили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, достигнутый между представителями Европарламента, Совета стран ЕС при участии Еврокомиссии ранее в феврале, говорится в Twitter пресс-службы Совета ЕС (EU Council Press).
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
Порошенко допустил возможность «полномасштабной войны» с Россией
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Россия ведет подготовку к военному удару и допустил возможность начала "полномасштабной войны".
Обновлено в 13:11
Политика
Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от Интернета
Владимир Путин на встрече с представителями российских информационных агентств и печатных СМИ заявил, что существует теоретическая угроза того, что Россию отключат от интернета извне.
Обновлено в 12:51
Кино
В Москве сорвали показ скандального фильма «Праздник»
Обновлено в 14:55
Политика
СМИ сообщили об иске на ₽11 млрд против оператора перевозки С-400 в Китай
Общая сумма требований по двум искам составляет более 10,9 млрд руб. По данным "Фонтанки", компания "Балтик Транс-порт" выступала оператором трех сухогрузов, перевозивших комплексы C-400 в Китай: Ocean Lord, Ocean Power и "Никифор Бегичев".
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Москве задержан экс-омбудсмен Челябинской области
Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов был задержан 20 февраля в Москве.
Обновлено в 14:27
Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Венесуэла закрыла морскую границу
Венесуэла закрывает свою морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, приостанавливает полеты и пересматривает отношения, заявила в среду вице-президент страны Делси Родригес.
Обновлено в 12:06
Политика
Путин: безопасность России будет надежно и безусловно обеспечена
Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов, — заявил президент.
Обновлено в 13:25
Экономика
Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков
Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Доступнее всего наркотики в Люксембурге, Нидерландах и Уругвае — по подсчетам Bloomberg, там потребительская корзина из опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина, составляет от 9% до 11% недельного дохода.
Обновлено в 10:59
Политика
Российское посольство не может констатировать, что Скрипали живы
Посольство России в Великобритании не может констатировать, что пострадавшие при ЧП в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль живы, заявил пресс-секретарь посольства.
Обновлено в 12:30
Политика
Источник рассказал о готовности доклада Мюллера по «делу о России»
Спецпрокурор США по "российскому делу" Роберт Мюллер может представить доклад о расследовании уже на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 13:35
Футбол
Атлетико — Ювентус 0:0 (1-й тайм)
Стали известны стартовые составы мадридского "Атлетико" и туринского "Ювентуса" на первый матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, они опубликованы на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 14:30
Политика
Путин объяснил демонстрацию ракет во время прошлогоднего послания
Президент России Владимир Путин объяснил демонстрацию российского вооружения во время прошлогоднего послания послания Федеральному собранию.
Обновлено в 15:14
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок Жоржа Сен-Пьера
Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок прославленного канадского бойца, в прошлом двукратного чемпиона UFC в среднем весе Жоржа Сен-Пьера.
Обновлено в 14:16
Политика
Янукович пригрозил Порошенко международным трибуналом
Экс-президент Украины Виктор Янукович пригрозил нынешнему главе международным трибуналом в Гааге.
Обновлено в 14:34
Происшествия
СМИ узнали тайну семьи найденного у МКАДа мальчика с мешком на голове
Мать шестилетнего ребенка, найденного у МКАДа с мешком на голове, несколько лет назад пережила развод.
Обновлено в 15:19
Политика
Нетаньяху отменил встречу с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил поездку в Россию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing
Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.
Обновлено в 10:24
Футбол
Дом игрока «Ливерпуля» Мане во второй раз обокрали во время матча ЛЧ
Отмечается, что особняк Мане уже подвергался нападению грабителей 1 ноября 2017 года во время домашнего матча Лиги чемпионов с "Марибором".
Обновлено в 14:40
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.
Обновлено в 03:40
Космос
Астрономы обнаружили еще одну луну Нептуна
Снимки с телескопа «Хаббл» помогли планетологам найти еще одну луну у Нептуна, следы существования которой были случайно замечены учеными еще пять лет назад.
Обновлено в 14:28
Политика
Гость упал на пол перед началом выступления Путина
Перед началом послания президента России Федеральному собранию один из гостей упал на пол, торопясь занять место в зале.
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Происшествия
Националист Демушкин вышел из колонии досрочно
Обновлено в 11:40