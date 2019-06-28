Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в АвстрииТАСС 10:24

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии - девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Лучший круг 21-летний монегаск проехал за 1 минуту 3,003 секунды, завоевав вторую поул-позицию в сезоне и в карьере.
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