Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в АвстрииТАСС 10:24
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии - девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Лучший круг 21-летний монегаск проехал за 1 минуту 3,003 секунды, завоевав вторую поул-позицию в сезоне и в карьере.
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Царство гоночной ненависти: не пропустите Гран-при Австрии «Формулы-1» на «Матч ТВ»
Tricolor TV Magazine27 июня в 17:06
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