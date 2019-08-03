Автоспорт

Гасли показал лучшее время во второй практике Гран-при ВенгрииРИА Новости вчера в 10:57

Французский гонщик команды "Ред Булл" Пьер Гасли стал лучшим во второй сессии свободных заездов 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии. Через несколько минут после старта свободных заездов начался сильный дождь.
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Гран-при Венгрии-2019. Стартовый порядок

Sports.ru16:00

Британец Хэмилтон стал лучшим в практике Гран-при в Венгрии, Квят - 12-ый

МК-Спорт08:10

Льюис Хэмилтон: «В Венгрии непросто обгонять, но мы дадим бой!»

Sportbox.RU11:01

Хэмилтон выиграл третью практику, Квят - 12-й

Sport.ru07:29

Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при Венгрии, Квят – 12-й

Советский спорт07:20

Льюис Хэмилтон: «В Венгрии непросто обгонять, но мы дадим бой!»

Матч ТВ11:01

Хэмилтон — лучший в третьей практике Гран-при Венгрии, Квят — 12-й

Чемпионат07:05
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Армия и оружие

Венесуэла ввела дополнительные меры безопасности на границе с Колумбией

Венесуэльские власти усилили режим безопасности в пограничных с Колумбией районах путём введения специального разрешения на передвижение по пешеходным переходам через границу.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 18 человек

Не менее 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), сообщает в субботу телеканал ABC.
Обновлено в 17:26
Футбол

Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом

Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:32
Спорт

Российские волейболистки обыграли Канаду в олимпийском отборе

Российская женская сборная по волейболу обыграла канадских соперниц со счетом 3-0 (25-13, 25-21, 25-22) на олимпийском отборочном турнире в Калининграде.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Число задержанных на несогласованной акции в центре Москвы возросло

Обновлено в 11:21
Происшествия

В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб

Обновлено в 17:28
Футбол

«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Спорт

Зрители освистали Ninja во время первой трансляции на Mixer

Часть зрителей освистала стримера Тайлера «Ninja» Блевинса во время его первого стрима на платформе Mixer.
Обновлено в 08:52
Футбол

Зидан одобрил трансфер Бруну Фернандеша в «Реал»

Трансфер 24-летнего португальца одобрил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, информирует Record.
Обновлено в 10:37
Авто

В сети показали уникальную грузовую модификацию ВАЗ-2109

Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.
Обновлено в 04:59
Музыка

Концертный тур певца Эда Ширана стал самым кассовым в истории

Обновлено в 18:04
Армия и оружие

НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России

Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.
Обновлено в 16:37
Космос

Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки

Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.
Обновлено 01 августа в 12:46
Общество

Путин продлил «дачную амнистию» до марта 2021 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий дачную амнистию до 1 марта 2021 года и расширяющий ее действие.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Общество

Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей

Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Футбол

«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Милан»

Обновлено в 14:48
Футбол

Малком оценил уровень чемпионата России после дебюта за «Зенит»

Нападающий "Зенита" Малком после матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) поделился впечатлениями от дебюта в составе петербургской команды.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Единоборства

Антонина Шевченко одолела Пудилову на турнире UFC on ESPN 5

В американском Ньюарке проходит турнир UFC on ESPN 5.
Обновлено в 17:17
Политика

Зеленский подтвердил написание заявления Богдана об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке, однако речи об увольнении не было.
Обновлено вчера в 11:07
Экономика

В Дагестане планируется построить завод по переработке рыбы

Власти Дагестана проводят активную работу по возрождению промышленного рыболовства, в рамках которой планируется построить завод по переработке рыбы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака

Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Политика

В посольстве РФ в Лондоне прокомментировали новые санкции США

В субботу, 3 августа, американский госдепартамент официально сообщил о введении второго пакета санкций против РФ по делу Скрипалей В посольстве РФ в Великобритании прокомментировали введение властями США нового пакета антироссийских санкций в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери в марте прошлого года.
Обновлено в 10:48
Общество

Какие цветы приносят удачу и деньги по знаку Зодиака

Хорошо повлияют на энергетику знака и другие растения, например, гортензия или губискус.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 17:44
Кино

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене

Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

Боевики из Идлиба обстреляли родное село президента Сирии Асада

Сирийские боевики обстреляли селение Кардаха, являющееся родиной семьи президента Башара Асада и располагающееся в 14 км от авиабазы Хмеймим.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Милиция проверяет сообщения о минировании вокзала и самолетов в Минске

Сотрудники белорусских правоохранительных органов занимаются проверкой информации о минировании вокзала в Минске, а также нескольких самолетов, вылетающих из столичного аэропорта.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Девушка попала в психушку после свидания с «мужчиной мечты»

Обновлено в 00:26
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Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов.
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