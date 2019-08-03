Автоспорт
Гасли показал лучшее время во второй практике Гран-при ВенгрииРИА Новости вчера в 10:57
Французский гонщик команды "Ред Булл" Пьер Гасли стал лучшим во второй сессии свободных заездов 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии. Через несколько минут после старта свободных заездов начался сильный дождь.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:36, Ашберн
Армия и оружие
Венесуэла ввела дополнительные меры безопасности на границе с Колумбией
Венесуэльские власти усилили режим безопасности в пограничных с Колумбией районах путём введения специального разрешения на передвижение по пешеходным переходам через границу.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 18 человек
Не менее 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), сообщает в субботу телеканал ABC.
Обновлено в 17:26
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:32
Спорт
Российские волейболистки обыграли Канаду в олимпийском отборе
Российская женская сборная по волейболу обыграла канадских соперниц со счетом 3-0 (25-13, 25-21, 25-22) на олимпийском отборочном турнире в Калининграде.
Обновлено в 17:42
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено в 17:28
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Спорт
Зрители освистали Ninja во время первой трансляции на Mixer
Часть зрителей освистала стримера Тайлера «Ninja» Блевинса во время его первого стрима на платформе Mixer.
Обновлено в 08:52
Футбол
Зидан одобрил трансфер Бруну Фернандеша в «Реал»
Трансфер 24-летнего португальца одобрил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, информирует Record.
Обновлено в 10:37
Авто
В сети показали уникальную грузовую модификацию ВАЗ-2109
Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.
Обновлено в 04:59
Музыка
Концертный тур певца Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 18:04
Армия и оружие
НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.
Обновлено в 16:37
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.
Обновлено 01 августа в 12:46
Общество
Путин продлил «дачную амнистию» до марта 2021 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий дачную амнистию до 1 марта 2021 года и расширяющий ее действие.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Общество
Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей
Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Футбол
«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Милан»
Обновлено в 14:48
Футбол
Малком оценил уровень чемпионата России после дебюта за «Зенит»
Нападающий "Зенита" Малком после матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) поделился впечатлениями от дебюта в составе петербургской команды.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Единоборства
Антонина Шевченко одолела Пудилову на турнире UFC on ESPN 5
В американском Ньюарке проходит турнир UFC on ESPN 5.
Обновлено в 17:17
Политика
Зеленский подтвердил написание заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке, однако речи об увольнении не было.
Обновлено вчера в 11:07
Экономика
В Дагестане планируется построить завод по переработке рыбы
Власти Дагестана проводят активную работу по возрождению промышленного рыболовства, в рамках которой планируется построить завод по переработке рыбы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Политика
В посольстве РФ в Лондоне прокомментировали новые санкции США
В субботу, 3 августа, американский госдепартамент официально сообщил о введении второго пакета санкций против РФ по делу Скрипалей В посольстве РФ в Великобритании прокомментировали введение властями США нового пакета антироссийских санкций в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери в марте прошлого года.
Обновлено в 10:48
Общество
Какие цветы приносят удачу и деньги по знаку Зодиака
Хорошо повлияют на энергетику знака и другие растения, например, гортензия или губискус.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 17:44
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
Боевики из Идлиба обстреляли родное село президента Сирии Асада
Сирийские боевики обстреляли селение Кардаха, являющееся родиной семьи президента Башара Асада и располагающееся в 14 км от авиабазы Хмеймим.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Милиция проверяет сообщения о минировании вокзала и самолетов в Минске
Сотрудники белорусских правоохранительных органов занимаются проверкой информации о минировании вокзала в Минске, а также нескольких самолетов, вылетающих из столичного аэропорта.
Обновлено в 11:48