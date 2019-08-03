Французский гонщик команды "Ред Булл" Пьер Гасли стал лучшим во второй сессии свободных заездов 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии. Через несколько минут после старта свободных заездов начался сильный дождь.

Гасли показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии

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